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是否與羅森伯格碰面 陳其邁「我不是大咖，我是小咖」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
最近包括美國在台協會主席羅森伯格，頻有政治大咖造訪高雄，高雄市長陳其邁被問及是否與羅森伯格碰面，意有所指笑說「我不是大咖」。記者王昭月／攝影
最近包括美國在台協會主席羅森伯格，頻有政治大咖造訪高雄，高雄市長陳其邁被問及是否與羅森伯格碰面，意有所指笑說「我不是大咖」。記者王昭月／攝影

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）昨來高雄與民眾黨總統參選人柯文哲會晤，提到高雄很美，高雄市長陳其邁今早參加中山大學畢業典禮前謝謝羅森伯格喜歡高雄街 ，希望她能停留久點，感受台灣的友善與熱情。至於是否與羅森伯格碰面，則笑說，「我不是大咖，我是小咖」。

陳其邁謝謝羅森伯格喜歡高雄，人也覺得非常開心。他說，有時候待久了或習慣了，就忘記自己家鄉的美好，其實歡迎羅森伯格或者很多大咖都到高雄來走走看看。假設羅森伯格停留久一點，就可以感受到台灣人的友善、善良與熱情。

媒體追問，陳其邁是否會與羅森伯格碰面，陳其邁笑說，「我不是大咖，我是小咖，我是small potato」。

美國AIT主席羅森伯格之外，今天蔡英文總統也到高雄視察，民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘，都在高雄安排行程，陳其邁對此表示，其實高雄不是選舉的戰場，是大家共同努力的地方。「希望建設多一點，善良多一點，友善多一點，政治少一點比較好」。

陳其邁 美國在台協會 柯文哲 羅森柏格

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