快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

徐巧芯收反諷花束喊告 游淑慧：送花的或許是熟面孔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷，徐巧芯聲援鍾沛君卻收到反諷花束。圖／取自徐巧芯臉書
台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷，徐巧芯聲援鍾沛君卻收到反諷花束。圖／取自徐巧芯臉書

台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷，常與朱學恒開直播的台北市議員徐巧芯聲援鍾沛君，卻收到花束，卡片上諷刺「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」，徐憤而向北市信義分局報案，認為違反跟騷法。議員游淑慧今批評送花的人「變態扭曲」，而幹出這種事的人，或許會是大家知道的熟面孔。

朱學恒遭爆性騷後，徐巧芯聲援鍾沛君，但留言時提到「感謝他（朱學恒）長期對我的幫助」，隨即在昨天收到民眾送花束，卡片上諷刺「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」，徐巧芯怒喊告違反跟騷法，昨晚由辦公室人員到信義警分局報案。

徐巧芯昨在臉書說，辦公室收到匿名花束羞辱，她認為這花束應該要送給朱學恒，卻送到她辦公室，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？」

游淑慧說，什麼人會這樣？拿別人性騷擾的情節，再來騷擾另外一個女生，所以昨天徐巧芯報警，用跟騷法報警，她覺得剛剛好，也非常期待警方盡速調閱監視器，看看是什麼人幹出這種事，或許會出乎大家的意料，會是大家知道的熟面孔。

游淑慧表示，民進黨昨天非常多人見獵心喜，到處留言，跟著發表言論，她要呼籲，不要高興得太早，不要覺得說全世界有性騷擾案件，「你家的性騷擾案件就可以被淡化」，民進黨未來一定還會有案子被爆料、被申訴，而且相信還有更高層的涉案。

性騷擾

延伸閱讀

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恒直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

收「裝醉的人叫不醒」匿名花束 徐巧芯直呼：我不是騷擾犯為何受羞辱？

鍾沛君遭朱學恒強吻 蔣萬安：對性騷加害者嚴辦

議員鍾沛君控朱學恒性騷　吳淡如看新聞嚇到：世界到底怎麼了？

相關新聞

民進黨性平調查報告：許嘉恬有疏漏 林飛帆處置合宜

民進黨爆發性騷擾及主管吃案事件，調查小組昨天公布第一波結果。內容指出，前婦女部主任許嘉恬未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷...

父吳乃德遭爆13年前性騷女大生 吳怡農痛心回應：跟受傷的人對不起

政壇性騷連環爆，「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，遭控對後輩牽手貼臉頰、親吻等。吳今在聲明向被害...

徐巧芯收反諷花束喊告 游淑慧：送花的或許是熟面孔

台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷，常與朱學恒開直播的台北市議員徐巧芯聲援鍾沛君，卻收到花束，卡片上諷刺「反正明天你也...

林飛帆性騷風暴無違民進黨規 王鴻薇酸：九萬是無辜的

民進黨連爆性騷案遭吃案，首起案件中，將代表民進黨參選立委的前副秘書長林飛帆被認為有違黨規嫌疑，不過民進黨調查報告指出林無...

朱學恒道歉稱「斷片」 矢板明夫批失敗：難看出深刻反省

名嘴朱學恒涉嫌性騷擾台北市議員鍾沛君，他前晚透過直播道歉、在臉書發表道歉聲明。日本產經新聞社台北支局長矢板明夫在臉書粉專...

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恒直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

台北市議員鍾佩君控訴資深媒體人朱學恒在去年一場飯局上，對她毛手毛腳，無預警對她抱住強吻2次。事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書，內容提及「承諾從此戒酒」，但網友發現，朱學恒兩週前還在直播開喝，根本沒放在心上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦