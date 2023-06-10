徐巧芯收反諷花束喊告 游淑慧：送花的或許是熟面孔

台北市議員鍾沛君指控遭名嘴朱學恒性騷，常與朱學恒開直播的台北市議員徐巧芯聲援鍾沛君，卻收到花束，卡片上諷刺「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」，徐憤而向北市信義分局報案，認為違反跟騷法。議員游淑慧今批評送花的人「變態扭曲」，而幹出這種事的人，或許會是大家知道的熟面孔。

朱學恒遭爆性騷後，徐巧芯聲援鍾沛君，但留言時提到「感謝他（朱學恒）長期對我的幫助」，隨即在昨天收到民眾送花束，卡片上諷刺「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」，徐巧芯怒喊告違反跟騷法，昨晚由辦公室人員到信義警分局報案。

徐巧芯昨在臉書說，辦公室收到匿名花束羞辱，她認為這花束應該要送給朱學恒，卻送到她辦公室，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？」

游淑慧說，什麼人會這樣？拿別人性騷擾的情節，再來騷擾另外一個女生，所以昨天徐巧芯報警，用跟騷法報警，她覺得剛剛好，也非常期待警方盡速調閱監視器，看看是什麼人幹出這種事，或許會出乎大家的意料，會是大家知道的熟面孔。

游淑慧表示，民進黨昨天非常多人見獵心喜，到處留言，跟著發表言論，她要呼籲，不要高興得太早，不要覺得說全世界有性騷擾案件，「你家的性騷擾案件就可以被淡化」，民進黨未來一定還會有案子被爆料、被申訴，而且相信還有更高層的涉案。