林飛帆性騷風暴無違民進黨規 王鴻薇酸：九萬是無辜的

民進黨連爆性騷案遭吃案，首起案件中，將代表民進黨參選立委的前副秘書長林飛帆被認為有違黨規嫌疑，不過民進黨調查報告指出林無違黨規，林隨後發長文辯解。國民黨立委王鴻薇今日表示，林飛帆為自己辯解，很有新竹市前市長林智堅的影子，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」

王鴻薇說，看到民進黨昨天做出林飛帆沒事的報告，恭喜林飛帆安全下莊，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」

王鴻薇提到，深夜林飛帆立刻發表長文，極盡為自己辯解，看起來真的很有林智堅的影子，林智堅當年也是一樣，百般辯解、全黨護一人。