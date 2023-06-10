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林飛帆性騷風暴無違民進黨規 王鴻薇酸：九萬是無辜的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨前副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片
民進黨前副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片

民進黨連爆性騷案遭吃案，首起案件中，將代表民進黨參選立委的前副秘書長林飛帆被認為有違黨規嫌疑，不過民進黨調查報告指出林無違黨規，林隨後發長文辯解。國民黨立委王鴻薇今日表示，林飛帆為自己辯解，很有新竹市前市長林智堅的影子，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」

王鴻薇說，看到民進黨昨天做出林飛帆沒事的報告，恭喜林飛帆安全下莊，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」

王鴻薇提到，深夜林飛帆立刻發表長文，極盡為自己辯解，看起來真的很有林智堅的影子，林智堅當年也是一樣，百般辯解、全黨護一人。

王鴻薇批評，民進黨、林飛帆所做的辯解，認為沒有吃案，能夠得到社會大眾的認同嗎？有沒有吃案，不是林飛帆自己說了算，民進黨這樣高高舉起輕輕放下的調查報告，相信社會大眾也很難接受。

民進黨調查報告指出前副秘書長林飛帆，處理性騷案無違黨規，林隨後發長文辯解。國民黨立委王鴻薇今日表示，林飛帆為自己辯解，很有新竹市前市長林智堅的影子，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」圖／王鴻薇辦公室
民進黨調查報告指出前副秘書長林飛帆，處理性騷案無違黨規，林隨後發長文辯解。國民黨立委王鴻薇今日表示，林飛帆為自己辯解，很有新竹市前市長林智堅的影子，「九萬沒事了，九萬是無辜的。」圖／王鴻薇辦公室

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