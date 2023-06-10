柯文哲直搗韓國瑜地盤 昨晚AIT餐敘談國家安全

民眾黨2024總統參選人柯文哲這兩天行程都在高雄、屏東，繼昨晚在駁二特區與美國在台協會AIT主席羅森伯格餐敘後，今天連跑高雄三間宮廟，第一間就選前市長韓國瑜常來的鳳山天公廟。柯文哲說，昨晚他與羅森伯格的談話內容攸關國家安全，要有信用不對外轉述；美方希望不管誰當選，台美關係都不會改變，他回說「這沒問題」。

玉皇宮、左營新庄仔天公廟及鳳山天公廟是高雄三大參拜玉皇大帝的廟宇，大年初九天公生人潮如織。鳳山是高雄人口最多的行政區，前總統馬英九任內三度參拜鳳山天公廟，前市長韓國瑜也常造訪。

民眾黨為加強鳳山選區，今早安排柯文哲參拜天公廟，董事長黃順德全程陪同上香，參拜過後，柯與幹部私下交流約半小時。黃順德說，天公廟不分藍綠，不過以前馬英九與韓國瑜常來，主要向柯文哲反映目前各行各業缺工問題嚴重，希望執政者正視。

媒體詢問柯文哲昨晚與AIT主席羅森伯格的談話內容。柯文哲說，既然她是代表美國政府來討論一些事情，都是涉及國家安全，不方便在外面轉述，跟人家講話要有信用，「對方希望細節不要對外轉述，我們就不需要為博聲量去轉述」，美國一定是表達對台灣的關心，希望有哪些將來可以溝通，當然細節很多。

記者進一步追問，羅森伯格陸續見三位總統參選人，感受美方態度為何？ 柯文哲說，美國政府一再表明不會干預台灣選舉，只是希望說，不管誰當選，台灣跟美國的關係可以保持良好，「我說這沒問題，不管誰當選，台美關係都不會改變」。