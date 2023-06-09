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被消失？私幼餵藥關鍵畫面找不到 知情人士曝更可怕內幕

接見青年海外志工代表 蔡總統：把台灣的溫暖傳遞出去

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見「青年海外和平工作團志工代表」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見「青年海外和平工作團志工代表」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午接見「青年海外和平工作團志工代表」，她表示，海外志工夥伴發揮熱情和專長，在各國提供醫療、教育、語言等不同的服務，增進台灣和各國的交流，讓更多人認識台灣，也把台灣的溫暖傳遞出去。她希望大家回國後，也能把自己的服務經驗，透過社群分享出去，鼓勵身邊的年輕朋友，投入海外志工的行列，也為社會帶來更多的正面能量。

蔡總統致詞時表示，在全球疫情趨緩之後，包括今年初的寒假，還有接下來的暑假，「青年海外和平工作團」都能夠前往世界各地，從事海外志工服務。

蔡總統指出，7年前成立「青年海外和平工作團」，是為了給予志工夥伴更有系統性的支持。政府也結合民間資源，成立「青年海外和平工作團推動委員會」，並且提供補助，支持年輕朋友對國際社會做出更多貢獻。她要藉這個機會感謝許多志工夥伴，在疫情期間，雖然「人到不了現場」，但「服務的心一直都在」，利用線上方式，繼續從事服務，讓海外任務未曾間斷。

蔡總統提到，今年，各國陸續開放國境，國際間的交流也逐漸恢復。這個暑假，教育部一共補助73個團隊、732位青年志工，進行海外志工服務。除了團隊之外，還有4名青年朋友，將進行3個月以上的海外長期志工服務。

蔡總統說，這次服務的地點，涵蓋亞洲、非洲以及歐洲等地區的20個國家，其中，有八成的青年志工是前往新南向國家。大家接下任務後，不只要遠赴海外，還要克服語言隔閡、生活習慣和文化差異。雖然挑戰很多，但她對大家充滿了信心，相信大家一定可以順利完成任務。

蔡總統說，相信透過大家發揮熱情和專長，在各國提供醫療、教育、語言等不同的服務，一定能增進台灣和各國的交流，讓更多人認識台灣，也把台灣的溫暖傳遞出去。她也要提醒所有志工夥伴，出門在外要注意自己的健康和安全。如果遇到困難，駐外單位都可以隨時提供協助。

蔡總統表示，在社群時代，志工夥伴除了身體力行，從事海外志工服務，希望大家回國後，也能把自己的服務經驗，透過社群分享出去。如此一來，不僅可以鼓勵身邊的年輕朋友，投入海外志工的行列，也能為社會帶來更多的正面能量。並祝福大家任務圓滿成功，有豐富的收穫。

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