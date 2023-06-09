綠批評柯文哲棄釣魚台論 賴士葆：蔡政府也沒強力捍衛

民眾黨主席柯文哲訪日期間拋出「棄釣魚台論」引發爭議，國民黨、民進黨齊聲批評。國民黨立委賴士葆今日說，蔡政府也沒有強力捍衛釣魚台主權。

賴士葆表示，柯文哲要選總統，此次訪日有自我約束要謹言慎行，惟習慣率性發言的他還是連連出包。例如將前首相麻生太郎講講成「安倍派」，還有收到文創小物後說要送給窮極無聊的人，只是這些都不如釣魚台議題失言嚴重，因為這個牽涉到主權的問題。

賴士葆指出，柯文哲說是要替漁民表達希望可以單純捕魚不受干擾的心聲，先不要談主權的問題。但是，捍衛主權的問題即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定，因為領土變更是憲政層次問題，要經立法院通過，交由公民複決，釣魚台是中華民國的領土無庸置疑，簽署台日漁業協議是擱置有爭議的部分，並非放棄主權。儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，只是他提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了。

賴士葆說，2019年柯文哲訪日之前，台灣已經通過「反核食公投」，禁止開放核災區的農漁產產品，柯文哲當時到日本訪問卻推翻公投結果，力主核災爭議應該用科學方法解決。

賴士葆提到，這次訪問面對日本「以鄰為壑」，將福島的1百多萬噸的核廢水排到海中，台灣9成的民眾擔心會汙染漁產品，蔡政府「反核不反核食」，不敢對日本表達強烈的抗議，柯文哲亦然。柯文哲到日本訪問只挑討好對方的話題，即便為漁民講話，不敢對日本義正詞嚴表達釣魚台的主權問題，一昧討好的心態溢於言表。

賴士葆總結，當綠委群起圍剿柯文哲釣魚台議題失言，事實上蔡政府從來沒有對釣魚台主權採取強硬的態度強力的捍衛。