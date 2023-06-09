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綠提案立法院14日起開臨時會 處理大法官人事同意權案

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院6月14日至21日召開臨時會，審議大法官人事同意權案。圖為立法院會開會情況。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院6月14日至21日召開臨時會，審議大法官人事同意權案。圖為立法院會開會情況。圖／聯合報系資料照片

總統府5月30日公布4名大法官被提名人，包括最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五與律師尤伯祥。民進黨立法院黨團今天提案，希望立法院6月14日至21日召開臨時會，審議大法官人事同意權案。

民進黨團總召柯建銘今天表示，上個會期，我們通過了172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，然而，還有一個很重要的，有關四位大法官的同意權行使，還沒有處理。

柯建銘說，民進黨立法院黨團已經正式向立法院提案，處理大法官同意權的行使。時程上預計在下周一（12日），由立法院長游錫堃召開全院談話會討論此一提案，14日至21日舉行臨時會，行使大法官同意權，完成憲法賦予立法院的責任。

現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，將在今年9月30日任期屆滿。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，包括最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五與律師尤伯祥。

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