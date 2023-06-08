李正皓宣布退選 民進黨永和區主任莊銘淵：自己才剛知道

民進黨禮讓無黨籍政治評論員李正皓參選新北市永和立委，但性騷事件連環爆，李正皓今晚宣布決定退出永和立委選舉。民進黨新北市永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵說，這件事情他剛知道，這部分尊重李正皓，至於人選部分，也會尊重黨中央，他雖有意參選，但還是會與黨中央溝通。

莊銘淵表示，針對李正皓過去有相關風波，這部分其他委員性平部委員也在討論，但也尊重黨中央的決定，莊說，他是永和區主任，當基層反映問題給上層時，就應該溝通，但黨中央沒有解釋，也沒有跟他接觸過。

由於現在立委人選從缺，被問及是否會繼續向黨中央推薦自己參選，莊銘淵表示，他尊重黨中央，自己有意願，但還是會跟中央溝通，人選應該是要跟地方一起討論，不是單純中央自己決定，地方才知道在地的生態是什麼。

莊銘淵也說，他今天在新北市黨部開會時，提出3點黨務瓶頸，一、新北市黨部沒有下放資源至區部組織，辦活動沒錢，沒人拜訪基層黨員，喊口號沒有實際行動。感謝主委何博文立即承諾舉辦活動會協助找經費，也會派員協助進行。

二、蔡總統英文女士、前不分區立委陳曼麗、前立委施義芳，立委林楚茵戶籍都在永和區，黨中央從未交代要經營、關心永和區，也不見走訪基層，永和區怎麼能脫離民進黨沙漠地區呢？不要成為孤兒就阿彌陀佛了。

莊明淵指出，此問題非新北市黨部處理，但建議轉呈黨中央重視永和區這個艱困區，請黨籍不分區立委能「駐點服務」，他的辦公室也可以免費提供使用，讓黨員能在永和區找到黨籍立法委員反映民間意見，作為政府的政策或法律提案參考。