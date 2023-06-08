和AIT主席羅森柏格遊台南 賴清德：4月就約好

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格二度來台，今天與民進黨總統參選人、副總統賴清德會面，賴清德選擇在過去擔任市長的「主場」台南接待。他在臉書上說，今年4月羅森柏格來訪時，就約好了一起到台南旅遊，很高興在這麼短的時間內成行；他也藉此機會，和羅森柏格暢聊了台美在經濟、貿易、安全等各方面的合作。

賴清德說，今天他以最專業地陪的角色，熱烈歡迎羅森柏格到台南一日遊。和羅森柏格選擇在台南見面，因為台南不僅是歷史文化的古都，也是台灣和世界連結的起點，能用「最在地」的方式感受台灣最熱情、溫暖的人文風景。

賴清德說，早上參訪了奇美博物館，也一起拜老廟、看老店、逛老街；也到泰成水果店，一起吃冰消暑。他知道羅森柏格和他一樣都喜歡吃甜食，所以他也特別準備了堯平布朗尼和舊來發餅舖椪餅，希望讓羅森柏格回味台南的美好滋味。

賴清德說，今天台南的太陽、民眾都十分熱情，謝謝羅森柏格和他一起度過充滿台灣味的一天。