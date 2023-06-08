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澳台情誼年回顧晚宴 賴清德：共同維持印太和平穩定

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今晚出席「澳台情誼年回顧晚宴」。圖／總統府提供
副總統賴清德今晚出席「澳台情誼年回顧晚宴」。圖／總統府提供

副總統賴清德今晚出席「澳台情誼年回顧晚宴」，他感謝澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）對台澳情誼的貢獻與支持。並期盼兩國未來持續合作，增進雙方經貿發展，一起邁向2050淨零轉型目標，也共同維持印太區域的和平穩定。

賴清德表示，台灣與澳洲共享民主、自由、人權、法治等普世價值，也是扮演維護印太區域和平及穩定的關鍵角色。在露珍怡的努力之下，兩國關係愈來愈緊密。露珍怡在疫情期間就任，當時還準備許多小禮物，鼓勵台灣第一線的防疫人員，讓大家感受到露珍怡的貼心。台澳兩國也互相捐贈防疫物資，共同分享防疫知識與經驗，一起度過疫情。

賴清德指出，去年，為了慶祝澳洲辦事處在台成立40周年，辦事處推出「40年、40個故事」，每一個故事都蘊含台澳兩國人民深厚的友誼。其中一位受訪者是台灣棒球明星張泰山，曾經是統一獅隊的一員，後來更在澳洲職棒度過最後一場比賽，打出傳奇的滿貫全壘打。

賴清德說，台澳兩國的經貿關係日益緊密，台灣是澳洲第4大出口國及第5大貿易夥伴。澳洲的乳製品、牛肉和紅酒深受台灣民眾喜愛，澳洲也是台灣最大的能源礦產供應國，台灣則出口高科技產品至澳洲。2022年雙邊貿易額超過318億美元，並持續蓬勃成長。

賴清德談到，台灣半導體等高科技產業在全球供應鏈中占有一席之地，產業特性與澳洲經濟具有互補性，若能開始進行「經濟合作協定（ECA）」談判，相信對兩國的經貿發展有莫大幫助。此外，若台灣能在澳洲協助下加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，對印太區域產業供應鏈的韌性也一定有所幫助。

賴清德指出，面對氣候變遷挑戰，台灣積極推動太陽能及風電等綠能發展，政府有責任提供企業、人民和社會穩定的用電。澳洲正在發展氫能源，他期許兩國能共同為永續發展、淨零碳排作出貢獻，相信有助於邁向2050淨零轉型的目標。

賴清德表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在今年「香格里拉對話」亞洲安全會議提到，「我們所有人都必須維持和平與安全」，他表達欽佩和認同。任何國家都不應該以武力改變和平的現狀，一旦發生衝突，風險將遠遠超過各項可能的利益。他很期盼台澳在印太區域的和平穩定上持續合作。

副總統賴清德今晚出席在台北君悅飯店舉辦的「澳台情誼年回顧晚宴」。記者曾學仁／攝影
副總統賴清德今晚出席在台北君悅飯店舉辦的「澳台情誼年回顧晚宴」。記者曾學仁／攝影

賴清德 澳洲

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