馬英九邀陸生訪台遭阻 賴士葆：中間人告知馬辦勿送件

馬英九基金會7月欲邀請5所對岸大學學生來台交流訪問，卻被陸委會以「沒有重要性、迫切性」等理由婉拒。國民黨立委賴士葆說，據他了解，陸委會確實有透過中間人告訴馬辦不要送件。

賴士葆表示，馬英九基金會要邀請50位大陸學生來台交流訪問，陸委會官腔官調的阻撓，說這件事情沒有重要性、迫切性、也沒有不可替代性，先說要專案申請，後又透過中間人來說不必送件，因為不會通過。前總統馬英九本人要求見陸委會主委邱太三也被拒絕，說陸委會不是主管單位，卻又不說明哪個單位才是主管單位，真是官僚到了極點。

賴士葆說，據他的了解，「陸委會確實有透過中間人告訴馬辦不要送件，因為不會過。」

賴士葆提到，這些年兩岸沒有交流，陸委會幾乎沒有太多事情做，或許習慣於閒散，當民間團體願意促進兩岸和平交流，陸委會嫌事情太多，找一些不相關的理由來推拖，如果陸委會這種心態，預算應該砍一半，或者整個單位可以裁撤，免得浪費民脂民膏。

賴士葆指出，蔡政府信心脆弱又懦弱，「為什麼來50個學生我們就要擔心會被統戰，為什麼沒有信心我們可以用民主自由來統戰他們？」陸委會與海基會說要恢復兩岸正常交流，根本就是說一套做一套的笑話。

賴士葆強調，民進黨主席暨副總統賴清德口口聲聲說要和平保台，蔡政府行動卻是繼續百般阻撓，連這麼單純的大學生交流都是他們眼中釘，都要「抗中保台」，這就是蔡政府的DNA。50位大陸的學生來台訪問交流都被蔡政府搞得如臨大敵、大軍壓境似的，完全不符合比例原則。