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邀陸生訪台遭拒…綠委籲別被統戰消費 馬英九：我沒那麼幼稚
馬英九基金會今早表示，前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」，陸委會下午則回應，有基於職責及善意提醒，包括參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主。馬英九今在台北受訪時對陸委會的說法回應表示，「我們做的是這樣啊」。
媒體追問是否有陸委會稱不要送件狀況，馬英九則證實表示「對，主委辦公室要我們不要送，說他們（指陸委會方）不會同意」，且陸委會還說，因為不是目的事業主管機關，而問說那誰是目的事業主管機關，「他（指陸委會方）說不知道」
馬英九並說，「我們也不曉得怎麼辦，我也在陸委會做過」。
而被問到民進黨立委提醒，馬英九邀請的人可能有中共黨書記挑選的人，不要被統戰或消費，陸委會要把關。馬英九則回應，「感謝他們，我想我沒有那麼幼稚吧。」
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