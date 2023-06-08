快訊

幼兒園餵毒事件園長五萬交保「不發一語」 教師家屬大喊：當然無辜

私幼餵藥案負責人曾捐政治獻金 羅智強「有收到」：未請託過任何事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邀陸生訪台遭拒…綠委籲別被統戰消費 馬英九：我沒那麼幼稚

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」。本報資料照
前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」。本報資料照

馬英九基金會今早表示，前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」，陸委會下午則回應，有基於職責及善意提醒，包括參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主。馬英九今在台北受訪時對陸委會的說法回應表示，「我們做的是這樣啊」。

媒體追問是否有陸委會稱不要送件狀況，馬英九則證實表示「對，主委辦公室要我們不要送，說他們（指陸委會方）不會同意」，且陸委會還說，因為不是目的事業主管機關，而問說那誰是目的事業主管機關，「他（指陸委會方）說不知道」

馬英九並說，「我們也不曉得怎麼辦，我也在陸委會做過」。

而被問到民進黨立委提醒，馬英九邀請的人可能有中共黨書記挑選的人，不要被統戰或消費，陸委會要把關。馬英九則回應，「感謝他們，我想我沒有那麼幼稚吧。」

馬英九 陸委會 民進黨 中共

延伸閱讀

馬英九邀陸生訪台遭阻 陳以信批：邱太三打臉陳建仁

影／侯辦會國民黨 柯志恩談侯友宜兩岸論述：字句需要更精緻

馬英九邀陸生訪台遭擋 曾銘宗酸：建議向蔡英文申請

邀陸生來訪 馬英九基金會：陸委會稱別送件、不會過

相關新聞

邀陸生訪台遭拒…綠委籲別被統戰消費 馬英九：我沒那麼幼稚

馬英九基金會今早表示，前總統馬英九擬申請大陸學生來台訪問，私下溝通時遭到陸委會稱「別送件、不會過」，陸委會下午則回應，有...

美商會批台灣能源轉型慢 賴士葆：非核家園如國王新衣

台灣美國商會公布「2023台灣白皮書」，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，國民黨立委賴士葆今日表示，蔡政府堅持非核家園的...

核電甩鍋戰／核一室外貯存場水保計畫一卡10年 公文揭政治攻防

核一室外乾式貯存場水土保持計畫，因中央、地方各有堅持，卡關長達10年；台電為此提起行政訴訟，今年3月高等行政法院判新北市府敗訴，市府決定不上訴，只請台電重送水保計畫核定；台電卻要求新北市府「直接核准」當年計畫，讓雙方再度陷入僵局。 不過，據了解，水保計畫文本2018年就已退件給台電。另一方面，台電雖稱送審多達13次，但從另一份經濟部的公文也可見到，經濟部2018年發函新北市政府檢送水保計畫時，表示是「第三次修正版（共2冊）」，換句話說，修正送審僅3次，「修正13次」也引發質疑。

農業部拚8月1日揭牌 目標提高農民所得、確保糧食安全

農委會今天在行政院會報告「強化農業韌性-農漁民協助措施」，從環境、社會、經濟的永續發展3大面向推展相關行動計畫，並提到，...

AIT主席羅森柏格台南行 賴清德送堯平布朗尼當伴手禮

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台...

影／有史以來最年輕 36歲楊上德接任政院金馬中心執行長

懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，終於在上月22日派任，由年僅36歲的楊上德接任，看起來很陽光、帥氣的楊上德說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦