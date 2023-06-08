快訊

理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

紐約暫時停止呼吸：籠罩全城的「橘黃霧霾」怎回事？

若烏克蘭拿不到明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國或願出兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT主席羅森柏格台南行 賴清德送堯平布朗尼當伴手禮

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國在台協會主席羅森柏格（後排右二）二度訪台，今天選擇在台南與副總統賴清德（後排左二）會面，兩人同遊台南府城。記者劉學聖／攝影
美國在台協會主席羅森柏格（後排右二）二度訪台，今天選擇在台南與副總統賴清德（後排左二）會面，兩人同遊台南府城。記者劉學聖／攝影

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台南著名景點，並品嚐在地美食。美國在台協會高雄分處處長黃東偉（Thomas Wong）也陪同，一行人聊到下午才結束行程。賴清德也致贈羅森柏格台南伴手禮，包括堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅，分享台南好滋味。

羅森柏格一行人首站前往奇美博物館，參觀動物廳、兵器廳、羅丹廳、藝術廳、樂器廳展出的典藏文物，並於「阿瑪蒂工坊」欣賞館內提琴收藏，並聆聽現場演奏。

隨後賴清德帶領羅森伯格前往市區品嚐台南美食，邊走邊玩，先到正興老街「泰成水果店」品嚐哈密瓜瓜冰，並至祀典武廟、大天后宮參香。接著，再前往「隆興亞鉛店」參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神；途中也購買「兩角銀冬瓜茶」一起享用。

午間，賴清德邀請羅森柏格一行於「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理。用餐期間，賴清德與羅森柏格暢談台美關係於安全與經濟等各方面的合作，他感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定等。賴清德也表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。

賴清德 羅森柏格 美國在台協會

延伸閱讀

賴清德帶AIT主席羅森伯格品嘗台南小吃 用餐地點有巧思

藍質疑賴清德不講中華民國 賴辦：背離事實

影／AIT主席羅森柏格會賴清德 台南上空戰機聲響不絕於耳

明與羅森柏格見面 柯文哲：人在高雄請她移樽就教

相關新聞

農業部拚8月1日揭牌 目標提高農民所得、確保糧食安全

農委會今天在行政院會報告「強化農業韌性-農漁民協助措施」，從環境、社會、經濟的永續發展3大面向推展相關行動計畫，並提到，...

AIT主席羅森柏格台南行 賴清德送堯平布朗尼當伴手禮

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台...

影／有史以來最年輕 36歲楊上德接任政院金馬中心執行長

懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，終於在上月22日派任，由年僅36歲的楊上德接任，看起來很陽光、帥氣的楊上德說...

馬英九邀陸生訪台遭阻 陳以信批：邱太三打臉陳建仁

前總統馬英九擬申請邀大陸學生來台訪問，陸委會卻私下告知「別送件、不會過」。國民黨立委陳以信表示，今年四月馬英九率學生訪問...

賴清德帶AIT主席羅森伯格品嘗台南小吃 用餐地點有巧思

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）二度來台，今天與副總統賴清德在台南見面。上午先後...

綠委：民進黨發展綠能極大化 方向與產業界不謀而合

美國商會憂台灣綠能進度落後，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，台灣的綠能應該能做的更快，這也代表國內外產業的期待，與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦