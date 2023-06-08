AIT主席羅森柏格台南行 賴清德送堯平布朗尼當伴手禮

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天上午陪同美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台南著名景點，並品嚐在地美食。美國在台協會高雄分處處長黃東偉（Thomas Wong）也陪同，一行人聊到下午才結束行程。賴清德也致贈羅森柏格台南伴手禮，包括堯平布朗尼及舊來發餅舖椪餅，分享台南好滋味。

羅森柏格一行人首站前往奇美博物館，參觀動物廳、兵器廳、羅丹廳、藝術廳、樂器廳展出的典藏文物，並於「阿瑪蒂工坊」欣賞館內提琴收藏，並聆聽現場演奏。

隨後賴清德帶領羅森伯格前往市區品嚐台南美食，邊走邊玩，先到正興老街「泰成水果店」品嚐哈密瓜瓜冰，並至祀典武廟、大天后宮參香。接著，再前往「隆興亞鉛店」參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神；途中也購買「兩角銀冬瓜茶」一起享用。

午間，賴清德邀請羅森柏格一行於「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理。用餐期間，賴清德與羅森柏格暢談台美關係於安全與經濟等各方面的合作，他感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定等。賴清德也表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。