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影／有史以來最年輕 36歲楊上德接任政院金馬中心執行長

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，由年僅36歲的楊上德接任，他希望在前人奠定的良好基礎上，繼續打拚努力。記者蔡家蓁／攝影
懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，由年僅36歲的楊上德接任，他希望在前人奠定的良好基礎上，繼續打拚努力。記者蔡家蓁／攝影

懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，終於在上月22日派任，由年僅36歲的楊上德接任，看起來很陽光、帥氣的楊上德說，目前的首要任務，就是拜會中央駐金各單位，增加中心跟其他各部會的縱向聯繫，持續舉辦地區首長會報，讓金門跟政院有溝通的橋梁，未來他希望能增加力度與開會頻率，發揮中心應該有的角色。

年紀輕輕就接任執行長，曾讓不少人懷疑楊上德是否有傲人的背景？楊上德說，自己是土生土長的金門子弟，他的父母都是金門農工職校的老師，家中有3個兄弟姊妹，他排行老二，他從國小起，就很愛窩在圖書館看書，家裡的藏書很多，他偏愛歷史與法律方面的書籍。

大學聯考時楊上德考上政大歷史，但他覺得自己還是喜愛法律，於是他獨自一人到台北市南陽街補習重考，如願考上法律系，且是知名的台大法律，讓不少人相當佩服，他則謙虛的說，自己是考運較好。他大學一畢業就考上律師，但後來返金服兵役，民國103年才正式執業，迄今當了快10年的律師，他曾幫不少政治人物打過當選無效的官司，最常處理民法公司法的相關訴訟。

上任才半個月，楊上德每天都忙到晚上11點才下班，他說，參加的活動多，常要上台致詞，他前一天都會提前將致詞稿寫好，並再三琢磨，希望拉近中心跟民眾之間的距離；他說，首要任務，拜會中央駐金各單位，增加中心跟其他各部會的縱向聯繫，持續舉辦地區首長會報，讓金門跟政院有溝通的橋梁，增加開會頻率，增加力度，發揮中心應該有的角色。

楊上德說，他會秉承行政院政務委員兼金馬聯合服務中心主任張景森的意志，完成上級所交付的任務，希望在前人奠定的良好基礎上，繼續打拚努力。

網路上曾有人以他所承辦過的案子攻擊他，楊上德僅淡淡的說，律師會承接很多案子，需要去綜合各方觀點，律師角色，就是幫助法官，去做出正確的判斷，他認為，律師不會去傾向任何特定政黨，就像他此刻一樣，都是全力為全民服務，不會因為任何政黨傾向，而讓態度與作法有所影響。

楊上德將《真原醫》作者楊定一視為偶像，他說，楊定一從小被當作神童，13歲以全巴西最高分考上醫學院，並很快取得研究成果，但人很謙虛，也不以自己學術成就為傲，楊上德強調，希望跟他學習對外謙和的風範，對待任何人都要平等。楊上德也提到，要把一件事做好，如果沒有過人的才能，願意多花時間，就會得到比別人更好的成果。

楊上德接任行政院金馬聯合服務中心執行長一職，他說，首要任務是拜會其他友軍。記者蔡家蓁／攝影
楊上德接任行政院金馬聯合服務中心執行長一職，他說，首要任務是拜會其他友軍。記者蔡家蓁／攝影
懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，由年僅36歲的帥氣小鮮肉楊上德接任。記者蔡家蓁／攝影
懸缺多時的行政院金馬聯合服務中心執行長一職，由年僅36歲的帥氣小鮮肉楊上德接任。記者蔡家蓁／攝影

律師 金門

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