馬英九邀陸生訪台遭阻 陳以信批：邱太三打臉陳建仁

前總統馬英九擬申請邀大陸學生來台訪問，陸委會卻私下告知「別送件、不會過」。國民黨立委陳以信表示，今年四月馬英九率學生訪問大陸時，行政院長陳建仁才肯定此舉是健康有序的兩岸交流，那現在大陸學生要來台訪問就「不健康？就不有序？」陸委會等於是打臉陳建仁。

陳以信指出，今年四月初馬前總統率青年學子前往大陸祭祖並參訪時，他在立法院質詢陳建仁，當時陳建仁肯定馬英九此行是健康有序的兩岸交流，政府對此沒有疑慮。

但為何大陸學子現要組團來台參訪，反而政府就有諸多疑慮，他要反問陳建仁與邱太三「大陸學生來台參訪哪裡不健康？哪裡不有序？」

陳以信表示，馬英九致力推動兩岸青年交流，有利台海和平，為何陸委會竟把大陸學生當成解放軍看待？竟認為大陸學生來台就會搞統戰？請陸委會對台灣民主應更有信心，不要以為台灣民眾接觸到大陸學生就會被統戰。

陳以信強調，過往許多大陸學生來台訪問後，反而是被台灣所感動，最後都學習到台灣民主精神，對台灣留下極大好感，回到大陸後反為台灣做宣傳。

陳以信批評，陸委會私下阻撓大陸學生來台參訪申請，是把台灣變成小鼻子小眼睛，反讓台灣民主倒退，呼籲邱太三應即向公眾說明此事政府立場。