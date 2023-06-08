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曾銘宗批賴清德不提中華民國 賴辦：完全背離事實

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／賴清德競選辦公室提供
賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／賴清德競選辦公室提供

國民黨立院黨團總召曾銘宗今天再度質疑民進黨總統參選人賴清德幾乎不提中華民國。賴清德競選辦公室發言人郭雅慧指出，這項指控完全背離事實。呼籲國民黨立委與議員在替國民黨總統參選人侯友宜的市政失能掩護時，也要有所本，不要為了開記者會而開記者會，浪費社會資源。

郭雅慧表示，賴清德不僅在擔任行政院長時，就已經說過「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國」；宣誓就職副總統時的誓詞，也直接表明「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」。

郭雅慧說，曾銘宗身為立法委員卻提出這樣的質疑，只為了幫侯友宜在新北私幼餵藥案上的處理無能轉移焦點。沒有做好功課，急就章舉行記者會不知所云。奉勸國民黨先想好內容、查好資料。

郭雅慧說，記者會中，曾銘宗跳針提問賴清德如何「和平保台」。其實賴清德除了重覆多次強調，台灣願意在對等、尊嚴的基礎上，和中國進行合作，透過合作增加彼此了解，持續釋放善意，也透過國際情勢分析向國人報告，中國武力已對全世界形成威脅，台灣一方面要提高自我防衛力量，一方面和民主陣營站在一起，這就是台灣追求的和平路線。

郭雅慧說，很遺憾，這段時間以來，國民黨對賴清德所提出的國政理念，完全不願理解，面對任何議題都用口水回應，比照侯友宜用空話面對質疑。

賴清德 國民黨 記者會

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