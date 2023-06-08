立委快氣炸！陳琬惠批金管會放水im.B 還與主嫌喝紅酒

民眾黨立委陳琬惠今天說，蔡政府2016年5月上台後，首任行政院院長林全同年6月3日施政報告表示強化網路借貸平臺（P2P）業者管理，歷經多位金管會主委，皆對P2P借貸及債權轉讓平台擺爛，不管就是不管。

陳琬惠說，幾年前金管會直接回覆檢調單位，im.B以民間借貸的P2P經營，未違反銀行法，讓早在2016年準備偵辦的調查站辦不下去，導致眾多受害者受騙上當。蔡英文總統上任後，金管會歷經丁克華、李瑞倉、顧立雄、黃天牧等四位主委，都不管P2P借貸及債權轉讓平台相關問題。

陳琬惠表示，這樣的金管會，到底是在維持金融秩序、保護投資大眾，還是在縱放吸金詐騙，保護政商權貴，有吹哨者向她檢舉，看到im.B主嫌曾耀鋒跟丁克華大啖高檔美食紅酒，她簡直快要氣炸。

陳琬惠指出，金管會主委黃天牧厚顏無恥在立法院檢討被害人，金管會與吸金犯到底是什麼關係，行政院應出面交代，到底是誰在幫這群吸金犯撐腰，又是誰決定P2P借貸及債權轉讓平台可以不必納管。