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宜蘭消防局半年2起性騷 立委陳琬惠質疑內控管理出問題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖／聯合報系資料照

宜蘭消防局半年內連續發生兩起性騷，去年12月女消防員在分隊個人套房洗澡，有男隊員闖入，被害人身心受創加上疑請假遭刁難離職。今年3月清晨6時多，有女隊員在個人套房睡覺，轉身發現男分隊長拿著手機站在門口拍她。

民眾黨立委陳琬惠表示，同一單位半年內連續發生兩件性騷案，縣府絕對不能輕輕帶過。今年3月偷拍女隊員睡覺的分隊長，雖被調離分隊轉任科員，仍藉故回到分隊，試圖接近受害人，令被害人感到不舒服，向消防局提出性騷擾申訴，宜蘭消防局昨天舉行性騷申訴調查委員會，

陳琬惠說，宜蘭消防局內控管理出了什麼問題，為什麼會短期內接連發生兩起性騷擾事件，縣府應全面檢視內控管理與申訴機制，儘速提出檢討與咎責報告，更應盡全力維護受害人的權益，提供足夠且必要的輔導資源。

宜蘭 套房 陳琬惠

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