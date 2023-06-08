影／新竹矽谷中小學被法拍 監院糾正新竹市政府

新竹矽谷中小學接受土地贈與，之後卻因新竹市政府檢查認定標準前後不一，遭5.3億鉅額補稅裁罰，監察院今天糾正新竹市政府。監委高涌誠表示，新竹市政府辦理矽谷學校財團法人新竹市矽谷國民中小學受赠之該市明湖段489地號等70筆土地，民國99年度管制檢查作業時，認定標準前後不一，所為職務上行為互相矛盾，有違行政程序法之「誠實信用」及「信賴保護」原則。又其補稅罰鍰理由不僅違反法令規定，更悖離經驗法則與比例原則，加上發現錯誤後消極不作為，皆構成裁量瑕疵及怠惰。

另該府辦理本案地價區段劃分時，無視地價調查估計規則、新竹市實施地價調查估計作業規定之明確規範，將不具「經濟放益」奥「未來發展」的「國土保安用地」，與可供工商活動、開發建築、具有發展價值之「丙種建築用地」劃為同一地價區段一體核估地價，肇致民眾承受不合理之稅捐負擔亦有裁量濫用之缺失，經監察委員高涌誠、施錦芳、葉宜津提出調查報告，監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議於7日決議通過提案糾正新竹市政府。 新竹矽谷中小學接受土地贈與，之後卻因新竹市政府檢查認定標準前後不一，遭5.3億鉅額補稅裁罰，監察院今天糾正新竹市政府。監委高涌誠說明糾正理由。記者邱德祥／攝影 新竹矽谷中小學接受土地贈與，之後卻因新竹市政府檢查認定標準前後不一，遭5.3億鉅額補稅裁罰，監察院今天糾正新竹市政府。監委高涌誠說明糾正理由。記者邱德祥／攝影