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新竹矽谷中小學因巨額徵稅被迫關校 監院糾正新竹市府

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

新竹市矽谷中小學於2016年初遭法拍，同年7月停招。但監委調查發現，該校遭法拍另有隱情，主因是新竹市政府於2003年審核同意矽谷中小學受贈的土地免徵土地增值稅，但2010年又改認定其「未按捐贈目的使用」，並課予5.3億餘元之補稅及罰鍰，導致校方無力負擔關校，監察院7日通過糾正新竹市政府。

監委表示，新竹市政府於2003年審核同意矽谷中小學受贈的土地免徵土地增值稅，且2004至2009年連續6年進行管制檢查作業，均確認其「按捐贈目的使用」。但2010年度檢查時，竟出爾反爾，在該校使用土地方式無重大變化情況下，改認其「未按捐贈目的使用」，並課予5.3億餘元之補稅及罰鍰。

監委表示，由於矽谷中小學善意信賴新竹市政府免稅行政處分，接受該土地贈與移轉，但卻因行政機關檢查認定標準前後不一，所為職務上行為互相矛盾，遭受鉅額補稅裁罰，最終因無力負擔，學校遭到法拍被迫關閉，不僅損及該校學生受教權及教職員工作權，過程中更引發政府為民設陷、奪取校產之物議，明顯有違行政程序法之「誠實信用」及「信賴保護」原則，嚴重斲傷政府形象與人民信任。

監察院表示，經監委高涌誠、施錦芳、葉宜津提出調查報告，監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議於7日決議通過提案糾正新竹市政府。

新竹 小學 監察院

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