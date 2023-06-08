韓、侯都選總統 陳其邁比這手勢允諾「我不會落跑」

高市議員李柏毅今天在市議會質詢，提及高雄市前市長韓國瑜及新北市長侯友宜都在市長任內參選總統，要替市民提問市長陳其邁「會不會做好做滿」。陳其邁表示，他跟市民的約定是4年，會好好做事，不會落跑。

高市議會今日總質詢，民進黨議員李柏毅指出，4年前韓國瑜不可一世、擁有金鋼不壞之身，但高民調從「 YES,I DO」參選總統時掉下來，同樣的劇情又發生在新北市長侯友宜身上，從參選那刻開始民調一夕崩盤，「好好做代誌」已經被全國人民看穿。

李柏毅說，類似情況看在市民眼裡，會擔心市長有無想法，雖然民進黨已經提名賴清德當總統候選人，不過陳市長有2年拚4年，成功招商台積電等等重大建設政績，如果市長又不見，可能高雄市也會一夕崩盤，「請問市長你任期還多久，你會不會做好做滿？好好為高雄做事情？」

陳其邁沒有迴避，直接用右手比出「4」這個數字，然後說「我任期跟選民市民的約定是4年，一定會做好做滿，我不會落跑，會好好做代誌、不會落跑」。「好好做代誌」這句話是侯友宜的口頭禪，陳其邁回答後，議長康裕成與在場議員、官員都忍不住笑場。