侯友宜自錄影片「吃完老三盒餐拚第一」 便當店也瞬間爆紅

新北市長侯友宜昨與國民黨中常委聯誼會進行便當餐敘，不料民調目前位居第三，剛好吃到「老三盒餐」被外界大作文章，老三盒餐瞬間爆紅菜色也引起討論，店家趕緊在臉書澄清，侯友宜吃的菜色包括雞腿等，與一般80元限量零售菜色不同。

侯友宜還自錄一段影片表示「今天中午的便當非常好吃，便當店的名稱叫老三，也蠻有趣的，不過便當最重要的就是好吃及健康，我相信只要大家一起努力，我們『越呷越唰嘴』，拚到第一名！」

老三盒餐店家也因此瞬間爆紅，不少民眾湧入GOOGLE評論狂按五星表示「侯侯做代誌，老三便當讚啦、老三吃老三，合情合理！、侯侯做便當」。

不過媒體呈現便當菜色不一，店家昨特地在臉書表示「怎麼就突然上新聞了...電話突然狂響，嚇到三哥原地下班！只能派出早就沒在管理粉專的小編來發文澄清一下」臉書照片並貼出澄清文表示侯友宜吃的菜色包括雞腿、高麗菜等多種配菜，並非80元的零售便當。