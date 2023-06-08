獨／侯友宜見完羅森柏格後陪放天燈 賓主盡歡聊到深夜

國民黨總統參選人侯友宜昨天下午5時在會見AIT（美國在台協會）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)，結束後侯友宜親自陪同羅森柏格一行人搭火車去平溪放天燈，賓主盡歡，直到晚間10時30分才結束。

據了解，侯友宜與羅森柏格在新北市府三樓會面，同行的還有AIT處長孫曉雅等人，雙方就國防政策、兩岸等相關議題進行討論，會面時間一小時。結束後，新北市秘書處特別安排放天燈行程，侯友宜親自陪同羅森柏格赴板橋火車站搭火車，到達目的地後，再分別搭車上山。

此行陪同侯友宜的包括日前請辭籌組競選辦公室的的新北市前副市長謝政達、新北市秘書處處長饒慶鈺、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨立院黨團總召曾銘宗、國民黨立委江啟臣等人。

侯友宜此行和羅森柏格等人談天說地，氣氛融洽。據轉述，言談間AIT對侯友宜表達肯定，不過言談間仍謹守分際，面對參選人都有做到公平。