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侯友宜和常委吃「老三盒餐」曾銘宗：拿來操作不好笑

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者曾吉松／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者曾吉松／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今與國民黨中常委便當會，意外被媒體發現黨中央所準備的便當名稱是「老三盒餐」。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，拿便當名稱去操作議題，不太合適，也不太好笑。

曾銘宗說，這是平常黨中央供應的便當，是庶民便當，假設拿來做議題操作，真的不合適，因為承辦人平常黨中央買便當時，它是選擇之一，而且菜色很一般，假設因為餐盒的名字，因為是一個庶民的名字，和一般大家吃的便當一樣，要拿名稱去操作，不太合適，也不太好笑。

國民黨中常委洪孟楷說，便當菜色非常簡單，有滷雞腿。他說，真的是老三餐盒有怎麼樣呢？把它吃光光，變成不會再是老三，可以是老二、老大。那麼在乎那個餐盒的名稱的話，以後中常會天天訂冠軍餐盒，會不會更好呢？其實有自信，就不怕任何挑戰，就能走出自己的路。

國民黨副秘書長謝衣鳯則說，菜色很好啊，她吃得很開心，反問媒體，還有什麼問題嗎？

2024大選 總統大選 國民黨 侯友宜 曾銘宗 便當

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