侯友宜和常委吃「老三盒餐」曾銘宗：拿來操作不好笑
國民黨總統參選人侯友宜今與國民黨中常委便當會，意外被媒體發現黨中央所準備的便當名稱是「老三盒餐」。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，拿便當名稱去操作議題，不太合適，也不太好笑。
曾銘宗說，這是平常黨中央供應的便當，是庶民便當，假設拿來做議題操作，真的不合適，因為承辦人平常黨中央買便當時，它是選擇之一，而且菜色很一般，假設因為餐盒的名字，因為是一個庶民的名字，和一般大家吃的便當一樣，要拿名稱去操作，不太合適，也不太好笑。
國民黨中常委洪孟楷說，便當菜色非常簡單，有滷雞腿。他說，真的是老三餐盒有怎麼樣呢？把它吃光光，變成不會再是老三，可以是老二、老大。那麼在乎那個餐盒的名稱的話，以後中常會天天訂冠軍餐盒，會不會更好呢？其實有自信，就不怕任何挑戰，就能走出自己的路。
國民黨副秘書長謝衣鳯則說，菜色很好啊，她吃得很開心，反問媒體，還有什麼問題嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言