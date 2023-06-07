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北市府9日需交北農董事人選 議員點名4人不適任

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北農26日舉行股東會，市府需在9日前提交官派董事人選，議員點名4人不適任，包含現任北農民股董事楊耀福、金門前縣長楊鎮浯、雲林縣前農業處長吳芳銘，雲林縣前機要秘書陳志揚。圖／聯合報系資料照
北農26日舉行股東會，市府需在9日前提交官派董事人選，議員點名4人不適任，包含現任北農民股董事楊耀福、金門前縣長楊鎮浯、雲林縣前農業處長吳芳銘，雲林縣前機要秘書陳志揚。圖／聯合報系資料照

北農將於26日召開股東會，民進黨議員簡舒培質疑，市府9日就要提交官派股東推薦名單，至今卻一次會都沒開過，而目前傳出4位人選中，現任北農民股董事楊耀福曾涉違法情事，簡認為，不具專業、有前科的人市府都不應推薦，市長蔣萬安回應，相關資料遴選委員會都會來考量，但會用人唯才，適才適所。

簡舒培表示，過去柯市府時代，官派董事會由市長室會議成員組成遴選委員會，針對學者專家、社會人士中推薦，經會議討論後才會推派，北農26日就要召開股東會，市府9日就必須提交名單，但詢問產發局後發現一次會議都沒有。

簡舒培表示，先前外界傳出要找金門前縣長楊鎮浯、雲林縣前農業處長吳芳銘，雲林縣前機要秘書陳志揚等人擔任董事長、總經理，但楊在金門有人告他背信圖利、吳曾酒駕自撞、陳違反過「公務人員服務法」擔任鄉長期間兼任民股董事遭懲戒；她要求，過去有不良紀錄的人，市府不應支持有前科人擔任董事。

簡舒培指出，現任楊耀福傳出也在市府官派名單內，原因是他曾擔任蔣競選時重要後援會幹部，但楊耀福過去曾涉及違法行為，「難道只因為是蔣萬安幹部，就雞犬升天嗎？」，這樣的人並不適合擔任官派董事。

蔣萬安表示，相關人事目前都在討論中，議員所提的意見也會交由遴選委員會做參考，但在人選上絕對是用人唯才，適才適所。

簡舒培 北農 蔣萬安

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