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羅森伯格拜會立院朝野 在野被下封口令綠委卻對外轉述

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
美國在台協會AIT主席羅森柏格（左）今天拜訪立法院，立法院院長游錫堃（右）接見。記者林俊良／攝影
美國在台協會AIT主席羅森柏格（左）今天拜訪立法院，立法院院長游錫堃（右）接見。記者林俊良／攝影

「美國在台協會」（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今（6）日上午拜會立法院長游錫堃，國民黨立法院黨團總召曾銘宗，民進黨立委蔡適應、民眾黨立委吳欣盈、時代力量黨團總召邱顯智等人與會。與會人士透露，會中有聊到台美貿易倡議，包括經濟、環保等議題，與會委員都有向羅森柏格表達希望未來台美貿易協定能夠放進去。

與會人士轉述，羅森柏格此次大多時間都在聆聽朝野各黨立委意見，鮮少發言或回應，各黨團代表都有輪番發言，主要聚焦在台美貿易協定，有人建議，未來台美貿易協定除經濟層面外，經濟跟環保息息相關，應該把環保議題也一併納入。

據悉，羅森柏格拜會立法院約一個多小時，由於是不公開會面，立法院要求與會委員不得向外轉述會談內容，結果代表民進黨團與會立委蔡適應會後公開受訪，在野黨立委聽聞相當驚訝，不是說好由立法院秘書處統一對外發言嗎？難道在野黨又被穿小鞋，再度呈現出「綠能，別人不能」的情況。

立法院 羅森柏格

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