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羅森柏格訪立院 綠委轉述：誰執政 美國都會支持台灣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國在台協會AIT主席羅森柏格（左）今天拜訪立法院，立法院院長游錫堃（右）接見。記者林俊良／攝影
美國在台協會AIT主席羅森柏格（左）今天拜訪立法院，立法院院長游錫堃（右）接見。記者林俊良／攝影

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天拜訪立法院，與立法院長游錫堃及各黨團代表會晤。據轉述，羅森柏格在閉門會議中表示，台灣跟美國是長期的合作盟邦、盟友，美國政府表達，未來台灣不論誰執政，會繼續支持台灣政府。羅森柏格也說，她會逐一去拜會各政黨2024年總統參選人。

羅森柏格3月接任AIT主席，4月首度以AIT主席身分訪台，相隔不到2個月再度訪台。羅森柏格今早拜會立法院，會晤游錫堃、立法院秘書長林志嘉以及民進黨團、國民黨團、民眾黨團以及時代力量黨團代表。

代表民進黨團與會的立委蔡適應會後表示，這是羅森柏格第一次到立法院拜會，羅森柏格在會中提及，非常感謝過去這段期間，游錫堃到美國訪問、蔡英文總統出訪過境美國。此外，羅森柏格也說，此行是希望多聽聽台灣的多元聲音。

至於政策議題，蔡適應說，由於會面不公開，因此不便轉述，但羅森柏格在會中表示，台灣跟美國是長期的合作盟邦、盟友，美國政府也表達，未來台灣不論誰執政，會繼續支持台灣政府。

蔡適應說，台灣2024年總統選舉過程中，各黨參選人會提到不同政見與看法，羅森柏格在會中表示，她會逐一去拜會參選人。

美國在台協會AIT主席羅森柏格（中）今天拜訪立法院，屬於不公開行程，不回應媒體提問。記者林俊良／攝影
美國在台協會AIT主席羅森柏格（中）今天拜訪立法院，屬於不公開行程，不回應媒體提問。記者林俊良／攝影

羅森柏格 美國在台協會 立法院 游錫堃 蔡適應

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