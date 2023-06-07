質疑大法官人事同意權審查倉促　時力向被提名人提十問

立法院6月中旬舉行臨時會，處理司法院大法官人事同意權，時代力量立法院黨團今天向大法官被提名人提出憲法十問，反對民進黨立法院黨團僅規畫一周時間，處理同意權的公聽會、審查、投票等程序，臨時會最快不宜早於6月底前開始，以完備大法官人事同意權審查程序。

時力立委陳椒華指出，時力黨團對於大法官人選的一貫態度，就是嚴格審查，今天向被提名人提出憲法十問，要求被提名人對於社會關注的各項議題明確表態，期盼透過有鑑別度、高度影響國人權益的各類社會題目，讓民眾清楚瞭解被提名人的憲法價值與理念，也作為時力黨團行使同意權的審查依據。

陳椒華表示，時力黨團反對民進黨僅用一周時間，只有一天公聽會、一天審查、一天投票，就想通過大法官人事案，大法官審查過程應保留一定時間，給予民間社會有表示意見的機會，公聽會結束後，應至少間隔7天，才能進行審查。應有兩天進行審查，每位被提名人各接受半日詢答，參考民團建議，臨時會最快不宜早於6月底開始。

時力立委邱顯智指出，為審查被提名人的適任，時力黨團將以書面提出當前各個政策領域牽涉到人權的重要問題，例如極端氣候愈加頻繁嚴峻，對人民各項基本權利都帶來威脅，想詢問被提名人，面對氣候變遷，憲法可以要求國家做什麼？

台灣道路交通事故頻傳，用路不安全，被國際認為是行人地獄，以及台灣居住成本愈來愈高，都是受到人民高度關注，與人權實現密切相關的問題，想瞭解被提名人如何看安全通行權和適足居住權，在我國憲法體系如何獲得保障？行政與立法的怠惰，基本權保障的不足，是否構成違憲？

時力立委王婉諭表示，關於性別平等、社會正義及勞動政策，時力黨團關心被提名人如何看待祭祀公業依照規約排除女系子孫繼承權、社會政策的憲法意義為何，以及工會籌組受限下，勞工團結權是否受到損害？

時力黨團說，大法官作為憲法與人權保障的把關者，國會應用最嚴謹的態度面對，民進黨團應該傾聽民間心聲，不要因為選舉到了，就倉促審查，隨意背書。嚴格審查，是所有立法者的職責所在。