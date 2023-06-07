【專家之眼】除了表態 面對六四還能談什麼？

六四事件迄今已逾三十四年，台灣政客除了行禮如儀、心口不一的人權表態外，面對如今冰封又兵凶的兩岸關係，還有沒有更多關於勇氣創意、本土性，與時代感的談話呢？

綜觀各方政治社運勢力表態，大約不脫強調民主自由人權等普世價值立場，綠營接著把風向帶往中共對台灣壓迫，藍營則連結最近性騷事件。看似不同的論據，實則有默契地想把中共與對方聯繫起來。面對當前嚴峻兩岸關係，不少台人曾接受過中國近代史教育，應能發展出豐富論述，卻接受去中化主事者定調，越來越多表態採取類似西方態度，立場單一，令人遺憾。而如此引導對中共政權的觀察，是否有利於當前兩岸關係與台灣自身，也值得有識者斟酌。

當然這個議題好也不好處理。很多人直接批判，因為事涉人命。年輕學子為國為民的素樸理想與美好生命，卻在燦爛時殞落，中共處置失當，難辭其咎；而雖然他們立場始終如一，但外界經過三十四年的沉澱淘洗，若還是只能定格複述當年慘劇，卻不繼續往前，這是對犧牲者初心的尊重，還是消費？即便捨此不為，把台灣越來越強的去中教育脈絡、中共的歷史記憶、當年時空環境、多元價值，乃至於兩岸關係因素納入，春秋之筆哪些部分該輕該重，就有多種面向必須考量了。

中共之錯，講的已多，此不專述。從其他面向來看，事件過去沒幾年，就有不少討論，包括質疑學運領袖策略、中國政治文化影響、中共決策者對敵鬥爭經驗、當時政府少有處理街頭運動資源，以至於假設黨國崩潰，生手掌權，會不會保有如今政經影響力與社會號稱脫貧景況等等，但現在多數台灣年輕人不知或僅一知半解。

此外，沒人會反對重視民主自由人權等美好願景，但因現實資源等各種因素，必須把其他價值放在一起稱斤掂兩，就會有何種價值為先，乃至於群體與個體關係孰重的問題。至於把事件放到對兩岸關係影響來看，慘劇發生後台商與外商的不同反應，與現在冰封之際，帶起的風向影響如何？多元議題應該好好討論，以惕來茲。

有這麼多題材可供台灣政客提出反思，卻捨此不為，是因為我們的言論土壤有限制，還是政客沒有高瞻遠矚的眼光與勇氣？殊為可惜。而國民黨處理228事件的經驗教訓，也可以留給中共參考：是否及早讓更多事實呈現出來。否則在國際激烈競爭，以及網路影響無遠弗屆前提下，各式事實就在門外伺機而動，不順勢公開的結果，恐怕是把言論市場留給他人作文章，甚至未來上綱到追究統治後代襁褓嬰兒的責任。一昧避談是否聰明？中共應該斟酌。

最後或該從比較角度稱讚一下台灣的言論自由尺度，這點比對岸高明。至少對於好發議論者，如果不考慮網軍肆虐，台灣的言論自由看來似可讓人暢所欲言。但再想想發言之後呢？然後就沒有然後了。