跟上年輕人風潮 侯友宜IG曬出20歲青澀照片

新北市長侯友宜明天生日，與黨主席朱立倫同一天。侯跟上年輕人近期風潮，今晚在Instagram曬出20歲照片，模樣青澀。他說，小時候讀到十大名探的故事，就夢想跟書中的主角一樣，可以在城市裡飛簷走壁，保護人民，為大家伸張正義，即使一路以來經歷無數職位的轉換，為國為民的心，始終如一。

以下為侯友宜Instagram全文

#秀出我的20歲

#牛仔褲必備款

#踩布鞋行動派

這幾天在IG上看到大家在回顧自己青澀的20歲時光，讓我想起20多歲時 #警大畢業旅行 ，同學幫我在鼻頭角燈塔前留下的紀念，也是我準備踏上刑警之路的啟航。

小時候讀到十大名探的故事，就夢想跟書中的主角一樣，可以在城市裡飛簷走壁，保護人民，為大家伸張正義。警大畢業後立定志向做刑警，用智慧勇氣面對重大刑案，鍥而不捨的逮捕要犯，即使一路以來經歷無數職位的轉換，為國為民的心，始終如一。

如果能搭哆啦A夢的時光機重回到20歲，我的選擇還是ㄧ樣，為國家挺身而出，永不改變！