流會無法審議案誰之錯？ 新北議會藍綠互批

新北市議會今議案一讀，會前國民黨團書記長廖先翔說，4項自治條例對市民權益非常重要，呼籲民進黨回來好好開會。民進黨團總召鄭宇恩會後回擊，上周國民黨為護航新北市長侯友宜，甲動卻仍不足開會人數導致流會，卻惡人先告狀，今天散會前有8位藍營議員離席「令人笑掉大牙」。

廖先翔說，民進黨號稱重視居住正義、關心環境、重視原住民，呼籲民進黨回來好好開會，副書記長劉美芳說，這4項自治條例在5月23日就排入議程，卻遭民進黨變更議程，30日再次審議時，民進黨議員僅2位出席，最後散會。

副書記長江怡臻說，民進黨若持續阻擋議會進行，用政治口水來模糊焦點，民眾完全無法接受，呼籲民進黨應儘速回歸議會，而非惡意杯葛議事。

鄭宇恩則說，這一屆國民黨因要掩飾到場人數不足、又要護航侯友宜，已連續兩次自提清點人數，導致流會。5月30日同樣為護航侯友宜，不必到議會來專案報告，發出甲動卻仍不足開會人數，導致4案自治條例草案流會，如今卻惡人先告狀，但在散會前，已有8位國民黨議員已離開議場，管不好黨籍議員，反而來管在野黨，國民黨真的是令人笑掉大牙。