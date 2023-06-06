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友邦史瓦帝尼副總理見蔡總統 感謝台灣幫助農村電氣化

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫（Themba Masuku）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫（Themba Masuku）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫（Themba Masuku），她指出，台灣與史瓦帝尼於今年3月簽署「合作議定書」，讓兩國在經貿、農業、教育及醫療等領域合作更加緊密，未來台灣也將繼續與史瓦帝尼及國際夥伴加強合作，互惠互助，共創繁榮。馬蘇庫則感謝台灣透過鄉村電氣化計畫，為史瓦帝尼實現能源效率提供莫大協助。

蔡總統表示，這次是馬蘇庫睽違10多年再次訪問台灣，相信透過此行，能讓台灣與史瓦帝尼王國的雙邊關係，再往前邁進一大步。史瓦帝尼王國是非洲重要的友邦。過去，恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）多次率團來訪，她也曾在2018年訪問史瓦帝尼，受到當地人民熱情的接待，兩國都期待在既有的基礎上，尋求更多跨領域的合作交流。

蔡總統也重申，台灣是國際社會良善的力量，「我們有能力、也有意願守護台海的和平穩定，為世界貢獻更多的心力。未來，我們會繼續跟史瓦帝尼及國際夥伴，加強合作，互惠互助，共創繁榮。」

馬蘇庫致詞時，首先代表史瓦帝尼王國、國王恩史瓦帝三世及王母，向蔡總統致上溫暖問候。也感謝台灣在包括資通訊、衛生、教育及人力發展等方面給予支持，尤其在人力發展方面，讓許多史國國民在各領域得以實現職涯發展，並滿足史國對更高技術人力的需求。

馬蘇庫表示，台灣透過鄉村電氣化計畫，為史瓦帝尼實現能源效率提供莫大協助，目前史國已有85%的國民能取得電力，包括最偏遠的地區。此一成就在非洲地區可謂名列前茅，若沒有台灣的相助無法實現。

馬蘇庫提到，台灣也協助史瓦帝尼建設最先進的醫院，配備最高標準的醫療設備。該項計畫滿足對於醫療服務效率的需求，也有助於緩解史瓦帝尼醫學中心的擁塞，尤其是在首都姆巴巴內市。這是一個了不起的里程碑。

馬蘇庫也談到，台灣在疫情最嚴峻時，提供史國個人防護裝備及相關醫療材料，使數以千計的國民免於死亡威脅，台灣給予的幫助是前所未見的，他們非常感謝。

馬蘇庫說，由於氣候變遷導致糧食不足，原本要豐收的季節因暴雨造成農作物減產，氣候變化持續對史瓦帝尼的糧食安全構成威脅。期盼台灣持續支持史瓦帝尼，透過具有韌性的作物栽培技術，幫助史國的農業克服氣候變遷的風險，減緩氣候變遷影響。

馬蘇庫表示，台灣的防疫表現值得世界學習；面對颱風等更致命、對基礎建設更具威脅性的天災，台灣應變調適也做得非常成功。台灣毋庸置疑能為世界貢獻更多，史瓦帝尼將持續發聲，支持台灣納入國際組織、全球性論壇以及聯合國體系。史瓦帝尼王國與台灣的溫暖情誼已長達超過半個世紀，是互惠互利的關係，史國將持續與台灣站在一起，一同克服時代的難關。

史瓦帝尼

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