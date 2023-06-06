蟬聯5星市長 黃敏惠領獎感謝市民信任、肯定

2023年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查日前公布結果，嘉義市長黃敏惠以滿意度77.8%，施政分數76.6分蟬聯五星市長，縣市八大面向施政滿意度更以6項第1，2項第2成為本島第一，成績斐然。市長黃敏惠北上領獎，所有榮耀歸功於市民。

黃敏惠表示，從第一任至今，以民為本堅持努力10多年，從3次4顆星、8次4.5顆星，去年首獲「5星市長」肯定，原以為是意外驚喜，結果今年再度蟬聯五星市長殊榮，心中無限感恩，感謝民主聖地全體嘉義市民的信任與肯定，與市府團隊並肩攜手寫下歷史新頁。

黃敏惠以登山為喻，唯有一步一腳印努力向前才能登頂，即便登頂，後面也還有一座山要繼續努力，期勉市府團隊「沒有最好，只有更好」，只有讓人民對市府團隊有更大的信任，才能凝聚更大的能量繼續向前。

黃敏惠感謝遠見雜誌讓嘉義市再次被看見，市府團隊也會持續精進施政作為，一起努力擦亮嘉義市的招牌，讓市政表現維持高峰並峰峰相連成高原，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。一直期許市府要做一個有溫度的戰鬥團隊，用心傾聽市民的心聲，理解市民的需求，藉以梳理這座城市需要什麼，才能與時俱進的面對問題，解決問題。市府團隊這幾年將設計思維融入市政，讓決策真正對應到市民的需求，透過數位轉型、地方創生、永續發展與跨域整合來突破框架，奠定厚實的基礎。

遠見雜誌的2023縣市長施政滿意度調查中，黃敏惠在縣市政府八大面向滿意度更高達79.1%，為本島之冠，《遠見雜誌》總編輯李建興盛讚嘉義市在醫療、環保面向不僅蟬聯第一寶座，尤其醫療面向在疫情的嚴峻考驗下，以89.1%近9成的滿意度再度獲得全國第一肯定，表現優異，包含「教育」、「警政治安」、「道路與交通」，以及「消防與公共安全」，嘉義市於本次調查中奪得六冠王佳績。