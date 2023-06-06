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綠批藍黨團成為詐騙機房 江怡臻：民進黨才是詐騙總機

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻。圖／江怡臻提供
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻。圖／江怡臻提供

民進黨發言人林楚茵今日批評國民黨黨團淪落成侯友宜詐騙機房，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻反批，民進黨總統參選人賴清德從「賴神」淪為「割王」，主掌的民進黨彷彿是詐騙總機，串接詐騙集團與貪腐高官連線，騙財騙色騙選票，行騙台灣。

林楚茵今批評國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓與「康友KY吸金案」主嫌黃文烈共謀涉案，坑殺股民，而侯友宜日前和詐騙吸金犯吳光訓共進早餐，依照台北市議員徐巧芯的標準，侯友宜也應該道歉，國民黨為亂噴口水，黨團竟然邀請詐騙犯開記者會，淪落成侯友宜的詐騙機房。

江怡臻表示，賴清德面對質疑的標準動作就是切割自己人，現在的賴讓民進黨軍心潰散，若當選總統，難道要讓中華民國兵荒馬亂？賴如果不是「割王」，為什麼不召開記者會，針對在野黨質疑一一回應？現躲在發言人身後不正面回應，割王的稱號將成為賴脫不掉的標籤。

江怡臻指出，明明民進黨跟詐騙集團關係親密，接受贊助，賴清德的愛將也一個接一個與黑金、性騷有關，綠營卻反過來誣指侯友宜，執政黨完全不知反省，難怪高達六成三的民眾希望2024政黨輪替。

江怡臻提到，高雄市長陳其邁的父親曾在民進黨擔任重要職務且犯下貪污罪，依照民進黨的邏輯，陳其邁也變成是貪污犯嗎？我國法律的罪責是父親犯罪子女繼承嗎？可見民進黨毫無法紀概念。

江怡臻表示，在議會不來開會、惡意缺席的恐怕是民進黨自己，放著房屋稅、氣候變遷、新北市美術館、以及原住民自治條例議案不審查，不斷要求變更議程，民進黨號稱自己重視居住正義、關心環境，重視文教，原來都是一場政治詐騙。

民進黨 詐騙集團 侯友宜

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