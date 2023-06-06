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侯友宜遠見五星市長典禮領獎 喊當總統要解決中央問題

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜上台致詞表示，如果未來成為總統，將以新北市的角度來看問題，解決中央執政沒辦法滿足地方需求的問題。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜上台致詞表示，如果未來成為總統，將以新北市的角度來看問題，解決中央執政沒辦法滿足地方需求的問題。記者張睿廷／攝影

五星雜誌今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新北市長侯友宜到場領獎，侯在休息室內特別與出席的藍綠各縣市首長寒暄。侯友宜致詞表示，今年「我要以總統身分......我要以市長的身分參選總統」，如果未來成為總統，將以新北市的角度來看問題，解決中央執政沒辦法滿足地方需求的問題。

侯友宜下午1時45分到會場後受到媒體簇擁，有人追問怎麼看待民眾黨主席柯文哲批侯「出來混總是要還的」，侯友宜沒回應，微笑走到簽到區簽名，隨後進入休息區與其他藍綠縣市長寒暄、打招呼。

侯友宜致詞時說，這次在遠見雜誌評核縣市首長治理，自己因為已經參與多次，只有上任第一次沒拿到，後來陸續第四度獲得五星市長，謝謝市民支持，也要謝謝遠見做的調查。

侯友宜指出，這4年來可以看到新北市成長、銳變，不過調查當中，還是可以看到缺失。自己會針對這4年來的評核過程中顯示新北市做得不夠好、不夠多、市民所期待的來不斷反省跟檢討，鞭策自己。

侯友宜隨後不慎口誤說，今年剛好碰上「我要以總統的身分」，侯這時發現說錯話，趕緊改口成「我要以市長的身分參選總統」，壓力變得更大，因為要參選總統、要拚市政，今年將會全力以赴。

侯表示，不管哪個角色都會全力做好，今年拿到四連霸，要特別謝謝新北市民，自己會做得更好，讓新北市看到成長跟進步。當然相對的，新北市有些不足的地方，有待中央在改變過程中看到地方需求。

地方碰到很多狀況，但中央也許在執政上沒辦法滿足地方需求，或是地方跟中央出現落差，這有待大家共同努力。

侯表示，新北市就像台灣縮影，新北有城鄉差距、多元族群，面對的問題，未來如果「我有機會當選總統」，會知道問題出在哪裡，只要有機會當選總統，會將新北市當作台灣的縮影，把問題以地方的角度，解決地方需求。只有地方好，中央才會好。

侯友宜指出，也要謝謝第一線1032個里長，有基層的聲音，就像影片中「蘆洲阿婆」說的，幫我把水溝清好，蚊蟲沒來，「你關心我安全、我就支持你」。她要的不多，只要一個平安歲月，好好過生活，這是地方的需求，滿足人民的需求，讓地方聲音到中央，讓中央看到。

侯友宜在會場與藍綠間的互動受關注，侯在頒獎會場時，僅偶爾與坐在身旁的遠見創辦人高希均聊上兩句，未與民進黨唯一出席典禮的嘉義縣長翁章梁有太多接觸。但據透露，侯友宜與翁章梁本就認識，兩人在休息室有寒暄聊天。

侯友宜在各縣市首長致詞後，逐一與首長們致意才離去。記者張睿廷／攝影
侯友宜在各縣市首長致詞後，逐一與首長們致意才離去。記者張睿廷／攝影
侯友宜今年獲得遠見五星是長四連霸，親自到遠東香格里拉酒店接受頒獎。記者張睿廷／攝影
侯友宜今年獲得遠見五星是長四連霸，親自到遠東香格里拉酒店接受頒獎。記者張睿廷／攝影

侯友宜

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