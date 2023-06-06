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時力主席王婉諭主張空屋稅政策 籲推房屋稅制改革

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭「空屋稅」政策 籲推房屋稅制改革。 圖/聯合報系資料照
時代力量黨主席王婉諭「空屋稅」政策 籲推房屋稅制改革。 圖/聯合報系資料照

時代力量黨主席王婉諭今天指出，台灣空屋問題嚴重，根據2020 年人口普查，每 六 間就有一 間空下來，在台灣一間房子比一輛汽車的持有成本還低，難嚇阻囤房現象。時代力量提出空屋稅政策，透過增加持有成本，迫使擁有多套非自住閒置房屋的人導入租賃市場，增加租屋物件選擇，朝著供需平衡的方向發展。

王婉諭建議，空屋稅可採取主動申報制，除了登記為自住、申報為出租的房屋能豁免外，就要開始課徵空屋稅，一戶稅率 10％ 起跳，甚至越多間，空置越久，還能以累進倍率課稅。

王婉諭指出，都會區的空屋就是主要目標，像法國就是把租屋需求高的都會區畫入範圍，台灣可以針對六都及新竹等地課空屋稅。至於鄉下的繼承屋，多人共同持有的老宅，或是都市區的危老房屋等，沒有高承租需求，不必計入範圍。

王婉諭表示，時代力量將在立法院下個會期提出空屋稅法案，主要有兩個特色，第一，這是全國統一徵收的國稅，不是地方稅。第二，空屋認定採取主動申報模式，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免空屋稅；依目前統計，影響人數約 50 萬人。

空屋稅 時代力量 王婉諭

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