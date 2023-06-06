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時代力量黨團籲蔡政府兌現承諾 「海洋三法」勿跳票

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨團今天舉行「發展保護要兼顧 海洋三法別跳票」記者會，時代力量立委邱顯智（左2）、陳椒華（左3）等人呼籲政府發展和保護要兼顧，海洋三法別跳票。 圖/時代力量黨團提供
時代力量黨團今天舉行「發展保護要兼顧 海洋三法別跳票」記者會，時代力量立委邱顯智（左2）、陳椒華（左3）等人呼籲政府發展和保護要兼顧，海洋三法別跳票。 圖/時代力量黨團提供

時代力量黨團今天舉行記者會，要求政府發展和保護要兼顧，海洋三法別跳票；政府承諾2021年底前完成海洋保育法、海洋空間規畫法、海洋產業發展條例等海洋三法，目前只完成了海洋產業發展條例修法，蔡政府應儘速完成任內承諾。

時代力量立委邱顯智表示，台灣是海洋國家，四周都是豐富的天然資源，近年卻因為離岸風電、環境污染，以及中國大陸抽砂船與漁船過度捕撈的危害，加上台灣缺乏足夠的經費及人力，法制不足，無法順利開罰等情況，修法速度遠不及海洋被破壞的速度，要求蔡政府儘速兌現承諾，完成海洋三法的修法。

環境權保障基金會律師黃馨雯指出，近年來大規模離岸風電設置，已經讓海洋空間變得擁擠，不同海洋使用目的間的衝突在離岸風電進場後逐漸白熱化。台灣目前沒有海洋空間規畫相關法制，海委會雖已擬出海洋空間規畫法的初步草案，草案內容遲遲不公開，甚至部分草案內容跟國際規範扞格。

黃馨雯說，政府應嚴肅面對制度缺漏問題，銜接國際規範，採生態系統方法，以海洋資料為基礎，了解社群需求，納入利害關係人進協商程序，協調共存原則，海委會應儘速公布海洋空間規畫法草案，廣納各界意見，彌補海洋法制漏洞。

時代力量立委陳椒華指出，蔡政府承諾的海洋三法，目前僅通過海洋產業發展條例，但海洋空間規畫法、海洋保育法才是保護海洋的重中之重，第十屆立委已剩下最後一個會期，請行政院提出相關法案，讓國會在最後一個會期完成審議，以達海洋環境永續。

時代力量 陳椒華 社群

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