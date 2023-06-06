批侯才是切割王 民進黨：藍噴政治口水小心倒打侯友宜

國民黨立委吳怡玎、李德維及新北市議員江怡臻今天舉行記者會批民進黨主席賴清德是切割王，民進黨發言人林楚茵表示，國民黨總統參選人侯友宜才是標準切割王，國民黨立委傅崐萁涉及性騷擾，侯友宜只是嘴巴說說切割，看來侯友宜才是切割王，請侯家軍好好做功課，小心亂噴政治口水，結果倒打侯友宜。

林楚茵說，吳怡玎的父親吳光訓與「康友KY吸金案」主嫌黃文烈共謀涉案，坑殺股民，吳怡玎開記者會前應該先道歉，怎麼還如此大言不慚？

林楚茵指出，侯友宜和詐騙吸金犯吳光訓同桌共進早餐，以江怡臻的標準，侯友宜也應該道歉，但國民黨為了亂噴政治口水，造謠抹黑賴清德，國民黨團竟然邀請詐騙犯開記者會，已淪落成侯友宜的詐騙機房。

林楚茵表示，江怡臻身為新北市議員，不善盡職責、沒有監督市政，對近期發生侯友宜愛將區長涉貪、治安不安等市政問題，置若罔聞，每天跑到國民黨立法院黨團開記者會，自甘淪為侯家軍，大噴政治口水。可見江怡臻為了自己的聲量，漠視市民權益，現在新北市已經沒有市長，竟然連議員都落跑，難怪新北爆出多起市政問題及嚴重弊案，市民感嘆心冷，對侯友宜的不滿自然反映在民調數字上。