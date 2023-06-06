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國民黨呼籲移除擋路電線桿 還行人通行權益

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣被外媒評為「行人地獄」，電線桿佇立於人行道正中央的景象在台屢見不鮮。國民黨立委游毓蘭今領銜舉行「人本交通－電桿電箱地下化，行人路權最大化」記者會，呼籲政府機關正視行人權益，儘速移除電線桿、電箱等阻礙行人的設施。記者屈彥辰／攝影
台灣被外媒評為「行人地獄」，電線桿佇立於人行道正中央的景象在台屢見不鮮。國民黨立委游毓蘭今領銜舉行「人本交通－電桿電箱地下化，行人路權最大化」記者會，呼籲政府機關正視行人權益，儘速移除電線桿、電箱等阻礙行人的設施。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委游毓蘭今天舉行記者會說，請政府機關正視行人權益，儘速移除電線桿、電箱等阻礙行人的設施。

游毓蘭表示，去年交通事故發生高達37萬件，死亡3085人，受傷人數達到50 萬人，其中行人死亡394人，受傷達1萬6757人，世界許多國家都示警前往台灣旅遊的國人，注意台灣混亂不安全的交通，甚至被 CNN 形容是行人地獄。

游毓蘭指出，人行道的現況問題，是法令規範過於殘破分散，並未強制要求市區道路設置人行道，更出現只要有騎樓，就可以不用設置人行道的規定。另外，根據台電統計，全國目前總計約有近 60 萬個變電箱與 300 多萬支電桿林立，更有不少占用在人行道上，讓民眾行走其中，不是上演著障礙賽，就是被迫走上馬路。

游毓蘭說，前瞻預算編列244億元，作為道路品質改善費用，日前更將編列7年420億元永續提升人車安全計畫，總計664億元將可投入人行道改善工程。如此多的經費，但為何行人安全始終未見改善？

台中市議員黃健豪表示，人行道有設施廊帶，這個廊帶有時太寬，電箱、電線桿或甚至花圃，占用人行道空間，可能要有法定限制。政府推路平專案，但對人行道卻無人管，路平專案應該包含人行道改善。

新北市議員林金結針對電線桿亂象舉例，他家門口20公尺內就有3根電線桿，他當立委助理無法解決，當了議員也沒辦法解決，不單單是土城，三峽也是一樣，台電為何不解決，導致普遍存在人車爭道的問題。

台北市議員張斯綱表示，天母東路那裡有電線桿佇立在人行道正中央，行人走路需要繞出人行道，但移走一根電線桿要花兩年時間，台電對這事情不太積極，還要幫台電找地，一拖再拖。

台北市議員李明賢說，他會勘時，曾經看過若干設施加起來比在場參加記者會的所有人還要多，250公尺有55個電線桿、電箱等，移走一根電線桿比登天還難，真有行人地獄的話，台電不是元兇就是幫兇，害人無數，行政拖延怠惰。

台北市議員徐巧芯指出，在她的選區部分地方，電線桿跟相關設施占滿人行道， 人行道形同虛設，在人行道上，若下雨撐傘會過不去，因為會被電線桿擋住，必須離開人行道通行，人車爭道。

桃園市議員牛煦庭說，他希望爭取更多資源加速電線桿、電箱等地下化工程。若要下地會有設置需求，這樣的需求也值得挹注資源，希望可以了解到政府配套。如果電箱設置若一定要在平面，若要放在人民家門前應提供誘因。此外，人行道設計都應該加速，設計時設施廊帶的空間做合理設計，讓設施帶跟行人帶錯開，人行道的設計應以行人為先，而非為設施讓道。

台電代表回應，人行道的設施不是只有台電的電線桿跟電箱，一定是民眾申請用電後才會去設置，每一個設施也不是台電單一做決定，不管放誰家，大家都不願意，所有設施設置地點一定是通過所有人共識，才會設置。

人行道 台電 議員

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