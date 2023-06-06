國民黨：民進黨卸任議員公然死亡威脅 請賴清德說明

國民黨台中市議員羅廷瑋發遭民進黨台中市前議員賴佳微死亡威脅。國民黨針對賴佳薇死亡威脅，舉行記者會表達抗議，質疑民進黨默許賴佳微，民進黨政黨文化整體墮落黑化，請民進黨別再吃案，民進黨黨主席賴清德應出面說清楚。

羅廷瑋指出，賴佳微聲稱遭性騷的案件，經過三次調查，分別在民國108年檢察官、109年第六分局、109年性騷防治委員會審查，皆以不起訴、不成案簽結，公文俱在，已被法院認證清白，民進黨還想炒冷飯，輿論都無法接受。

羅廷瑋說，賴佳微公開在網路對他提出死亡恐嚇，賴表示有殺了他的衝動，不打算繼續當好人，民進黨現在不僅面臨詐騙、性騷，現在更多出暴力死亡恐嚇，這難道是民進黨默許。

羅廷瑋表示，他和太太有三個孩子，父親年邁，收到死亡恐嚇後報警，但仍擔心害怕，正在找尋租屋處搬家，希望有事針對他，他不畏戰不懼戰，但不要傷害家人。賴清德應該站出來說話，譴責黨員怎可有死亡攻擊言論。

羅廷瑋指出，賴佳微不斷在網路上評論標記他，一直騷擾他，讓他們感到懼怕，已報警加告跟騷法，警方也開出告誡單。

國民黨台北市立委參選人羅智強說，羅廷瑋的案子司法不起訴，行政不成立，甚至有影片可檢驗，民進黨擺明是政治操作無法得逞，最後進行死亡恐嚇，台灣政風怎墮落到此地步，轉移焦點不能轉移民進黨性騷吃案事實，民進黨應勇於面對。