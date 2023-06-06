藍全代會 黨綱兩岸論述不變

國民黨七月廿三日將召開全代會提名新北市長侯友宜參選二○二四年總統，並為明年的總統和立委大選聯合造勢。今年全代會以團結勝選為目標，政治任務單純化，沒有黨章的修正討論，黨的政策綱領、包括兩岸論述在內也一字未更動。全代會登場前，黨內是否完成整合，特別是支持鴻海創辦人郭台銘的黨代表是否連署提案，最受注目。

針對黨綱沿用二○一一年版本，強調「九二共識、一中各表」的兩岸論述不調整，黨內表示，侯友宜團隊對不修黨章、黨綱表示尊重，至於侯的兩岸論述主張，目前為止尚未正式與黨中央對接討論；國民黨智庫雖也在五月廿五日提出兩岸、能源等五大政策領域主張，但重要的兩岸政策還要與侯團隊面對面討論拍板定稿版本。

黨內人士表示，侯團隊何時提出完整的兩岸論述，黨內外都在關注，且這是侯團隊跨出與郭台銘合作的「重要第一步」，郭台銘五月卅日在金門親手將他提出的「金門和平宣言」交給民進黨總統參選人賴清德，郭同樣在等侯友宜回應他的和平宣言。

知情人士表示，侯團隊確實也在思考要如何應對郭的和平宣言。郭台銘主張要在 「一中各表」的原則基礎上，和大陸重新展開談判，進行「金門和平會談」。侯團隊傾向兩岸「維持現狀」，兩岸一旦直接談判，不讓第三方介入，「現狀」如何維持？且上了談判桌，就沒有可輕易下桌的可能，這也是侯團隊的疑慮。

國民黨現行「政策綱領」是二○一一年十月卅日第廿一屆第一次全國代表大會通過的「護台灣、保民主、拚未來」版本，內容包括捍衛民主價值等六大主軸與兩岸等十大領域的政策綱領。

最受注目的兩岸領域部分，黨綱以「增進兩岸互信，追求台海穩定」為主題，明載將遵守憲法為處理兩岸關係之基礎。具體論述指出，國民黨遵守「中華民國憲法」、「中華民國憲法增修條文」及「兩岸人民關係條例」等相關法律規範處理兩岸關係，始終堅決反對「台獨」及「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制。

黨綱指出，國民黨將延續過去黨章、黨綱內容，包括二○○五年「連胡五項願景」及馬英九總統八年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，促使兩岸重返和平繁榮的康莊大道。

智庫兩岸政策主張，國民黨一直以來堅定的立場就是「捍衛中華民國、守護台灣—我們的家園」。過程中，希望能透過２Ｄ，也就是對話（dialogue）與防衛（defense），來建立有效的政策；包括建立一個不卑不亢的兩岸對話與兩岸交流環境，來獲取台灣最大的整體利益，並創造台海和平環境。