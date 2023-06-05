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賴清德拋停機核電機組緊急使用 環團：不認同但可理解

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團今天提出83項建言與總統蔡英文會面。記者胡瑞玲／攝影
環團今天提出83項建言與總統蔡英文會面。記者胡瑞玲／攝影

2023全國NGOs環境會議合辦團體昨前往總統府與總統蔡英文進行會談，針對碳費碳稅、協和四接核能等問題提出建言及討論。針對核能相關議題，環團表示，不認同民進黨總統參選人賴清德拋出已停機核電廠緊急使用主張，堅持非核家園政策，但與蔡英文會談後「能理解有非常時期的極端選項」。

以往總統都是在4月22日地球日與環團有約，但因疫情連兩年無法接見，環團不滿下最後通牒，最後改到6月5日環境日會見。環團表示，與上次討論三接情況不同，昨天會中氣氛和平，且恐因選舉因素，與會人員層級拉高，並由蔡英文直接要求各部會列管各項議題，過程順利。

針對賴清德已停機核電廠緊急使用主張，國策顧問施信民說，不認同此主張，環團站穩非核家園一貫立場，應優先發展再生能源，但也坦承與蔡英文會面後，蔡英文會中表示堅定2025非核家園政策，但也解釋賴清德的主張，指出此為賴清德盤點目前可用所有能源後才拋出的想法，強調這是非常時期的極端選項，這可理解。

施信民解釋，目前核一、核二廠已除役，核三廠2025年也要進入除役過程，但過程中需經過十年冷卻期間，因此期間若遇緊急時刻，「只要總統頒布緊急命令，確實可以重啟核三」，但屆時蔡英文早已非我國總統，因此蔡英文現在仍堅定高喊非核家園，而核三是否延役或重啟問題將落在下一任總統肩上。

至於協和電廠更新改建案（四接）爭議，台灣蠻野心足生態協理事長陳憲政表示，蔡英文並未對此議題直接表達看法，但經濟部回應將進行訴願，環保署則堅持平行審查機制，環評審查會繼續進行；陳說，對於訴願感到憂心，因為訴願機關就是行政院，「有球員兼裁判」之嫌。

陳憲政表示，環保署一再宣稱，基市府廢止2020原則同意函，不影響環評審查程序，但若同意函不是環評必要文件，為何台電要在2020年取得基市府同意，且若基市府堅持不同意也不核發建照，就算環評審過也無法開發，那又何必浪費公帑召開環評會，呼籲行政院、環保署應符合法規、程序正義。

協和電廠更新改建案（四接），台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政接受媒體聯訪時表示，蔡總統並未對此議題直接表達看法，但經濟部回應將會進行訴願；而環保署也表達是平行審查的機制，因此環評審查仍會繼續進行。

陳憲政也對訴願感到憂心，因為訴願機關就是行政院，「有球員兼裁判」之嫌；他仍呼籲行政院、環保署都應該要符合法規、程序正義。

針對協和四接案，台灣蠻野心足生態協理事長陳憲政呼籲行政院、環保署都應該要符合法規、程序正義。記者胡瑞玲／攝影
針對協和四接案，台灣蠻野心足生態協理事長陳憲政呼籲行政院、環保署都應該要符合法規、程序正義。記者胡瑞玲／攝影

2024大選 總統大選 環保署 非核家園 蔡英文 賴清德 四接 核能 再生能源

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