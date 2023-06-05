快訊

下班注意！雨區擴大 新北、桃園等11縣市大雨特報

美女直播主獨自遊台疑遭性騷 鹹豬手摸腿實況放送到南韓

3、4月統一發票中獎清冊出爐 幸運兒「僅花1元加購塑膠袋」就中千萬

接見環團 蔡總統：去年再生能源發電量 首度超過核電

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。記者邱德祥／攝影
2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。記者邱德祥／攝影

蔡英文總統今天下午接見環保團體代表時表示，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展；去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了核電

今天與會團體代表包括台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣生態學會、公民監督國會聯盟、台灣環境資訊協會、台灣水資源保育聯盟、台灣動物社會研究會及惜根台灣協會等。今天也有3位環境保護終身成就獎得主來到現場，包括吳文通、楊貴英及黃提源。

蔡總統提到，她上任以來，這個溝通平台有了許多制度上的進展，也攜手完成了很多事。從起初只有面對面溝通，到2019年開始，建立制度把大家的建言納入列管，定期追蹤進度。到今年，用更縝密、提高層級的溝通，讓各部會與各團體代表提前對焦，上周總統府秘書長林佳龍也與大家再次收斂議題，希望大家有感受到執政團隊的誠意，以及對永續議題的重視。

蔡總統感謝環團朋友在過去7年，一直一起努力及面對許多困難的議題，讓台灣的永續一步步往前推進，像是「龍崎掩埋場」的環評審查，隨著今年4月修正「環評法」而失效；把爭議劃下句點，朝永續的方向前進。

蔡總統指出，落實能源轉型，也是政府這幾年來一直在努力的目標。今年初，「氣候變遷因應法」三讀通過，政府也提出了邁向2050淨零排放的路徑。淨零轉型的過程需要機制的激勵，和全民的投入，「氣候變遷因應法」的子法將會陸續提出。大家所關心的碳權交易所，也將在下半年成立，未來將會透過「碳權交易」、「增量抵換」和「自願減量」，三管齊下，來落實淨零排放的目標。

蔡總統也指出，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展。去年，不只風電和光電的裝置量都創下單一年度新高，風電加光電總共發電140億度，是2016年的5倍；並且，去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了核電。現在，加上「再生能源發展條例」再修正通過，也將為包括地熱發電等，新興能源的再生能源發展，建構更友善的發展環境。

蔡總統提到，如同她在520當天所說，到了2030年，不包括再生能源，新增的電廠機組，扣掉除役機組的「淨增加」數量，可以達到910萬千瓦，增加的量，將近核一加核二的3倍；政府也會持續強化電網韌性，積極投入儲能設備的建置，讓能源達到更有效率的運用，來提升及確保供電的穩定性。

蔡總統指出，還有很多議題需要大家持續溝通、共同努力。像是今年大家倡議的OECM，也就是「其他有效保育區域」的認證機制及標準，期望未來能夠導入這個國際主流的趨勢，在合理開發之餘，能夠對生態補償有效管理；也將統籌各部會，定期檢討生物多樣性國家報告，並且予以落實。

蔡總統強調，這些涉及跨部會的重大議題，期待以行政院永續會為運作基礎，更系統性地追蹤，加強溝通、穩健推動。她希望，在推動各項重大的政策前，都能經過更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識，也希望在各種困難的議題中，能夠在最可行的方案之下，為了台灣的永續發展共同努力。

再生能源 氣候變遷 核電 蔡英文 荒野保護協會 水資源 環評

延伸閱讀

蔡英文總統明天主持陸海空軍27人晉任將官

影／蔡英文總統今在總統府與環保團體座談

世界環境日會見蔡英文 環團提出83項建言達史上新高

綠委：黨團檢討性騷處理管道 若需修法會盡速提出

相關新聞

接見環團 蔡英文：去年再生能源發電量 首度超過核電

蔡英文總統今天下午接見環保團體代表時表示，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展；去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了...

台灣氣候學院揭牌 賴清德：對台灣淨零轉型意義重大

副總統賴清德今天上午出席台灣氣候學院揭牌記者會，期許台灣氣候學院培養綠領人才，與各界共同努力，解決產業界對低碳的要求，讓...

資政被控性騷 總統府卻稱無權調查？ 無非是在對法條咬文嚼字

民進黨被爆性騷擾吃案延燒多日，連日來朝野政黨都有人遭指控。這把火甚至燒向總統府，有民進黨黨工指控現任總統府資政曾對她性騷擾。正當外界等著看總統府進一步動作，府方卻表示，因事件發生的人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權。 雖然在當事人指控後，總統府已請「小英之友會」以保護當事人權益為基礎啟動調查，但比起民間社團「小英之友會」，堂堂總統府對於資政遭指控涉及性騷，竟只能兩手一攤，直呼「沒有調查權」嗎？...

影／蔡英文總統今在總統府與環保團體座談

2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行座談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就...

世界環境日會見蔡英文 環團提出83項建言達史上新高

2023全國NGOs環境會議合辦團體今下午3時前往總統府與總統蔡英文進行會談，會談前先召開記者會預告會談重點，包含碳費碳...

響應低碳蔬食愛地球 立委吳欣盈辦公室一周一天無肉日

今天是聯合國世界環境日，民眾黨立委吳欣盈邀請跨黨派立委在立法院舉辦低碳蔬食市集，倡議低碳蔬食愛地球，循環容器用起來。吳欣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦