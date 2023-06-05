台灣氣候學院揭牌 賴清德：對台灣淨零轉型意義重大

副總統賴清德今天上午出席台灣氣候學院揭牌記者會，期許台灣氣候學院培養綠領人才，與各界共同努力，解決產業界對低碳的要求，讓台灣經濟在綠色及數位雙軸心下持續發展，兼顧公正轉型、社會包容，維持社會和諧穩定，逐步邁向2050年淨零轉型的目標。

賴清德說，疫情前，他曾參訪過許多科技產業，看到企業界專注於永續發展，提出百分百再生能源目標。在永續發展的浪潮下，許多國家和地區都用貿易手段進行氣候治理，同時保護國家產品的競爭力。如果企業產品未符合低碳要求，將難以進入這些區域和國家。

賴清德表示，應該把台灣重要的科技產業結合起來，除了分享經驗，做為台灣產業淨零轉型的示範，也能向政府即時反應產業所面臨的困難，公私協力，共同面對。包括台積電、台達電、華碩、和碩、宏碁、光寶、友達及台灣微軟等企業共同成立台灣氣候聯盟，號召協力廠商，往淨零之路邁進。

賴清德指出，2021年4月22日世界地球日，蔡英文總統宣布台灣要達到2050年淨零轉型目標。去年3月，行政院公布淨零排放路徑圖，在科技研發與氣候法制兩大基礎上，推動能源、產業、生活及社會等四大轉型策略，預計2030年前，投入9000億元預算，與業界共同合作，逐步邁向2050年淨零目標。立法院今年也通過氣候變遷因應法。

賴清德說，成立台灣氣候學院，對台灣淨零轉型的意義重大。期盼台灣氣候聯盟與社會各界共同努力，達到幾項目標。第一，解決台灣產業界對低碳的各項要求；第二，善用資通訊產業科技創新的實力，推動綠色成長戰略，讓台灣經濟能在綠色及數位雙軸心之下，持續發展。第三，兼顧環境保護、企業公正轉型及社會包容。有能力和技術者較容易達成目標，對於落後者也應該給予協助。必須思考更具包容的社會制度，希望在數位轉型或淨零轉型過程中，不致衍生新的問題，社會也能和諧穩定。