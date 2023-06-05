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影／蔡英文總統今在總統府與環保團體座談

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。記者邱德祥／攝影
2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。記者邱德祥／攝影

2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府蔡英文總統進行座談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。

今天出席會議的民間代表有國策顧問施信民、環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通、台灣環境保護聯盟葉國樑會長、台灣公民參與協會何宗勲理事長、台灣蠻野心足生態協會陳憲政理事長、荒野保護協會李騏廷理事長、關懷生命協會吳宗憲理事長、台灣動物保護行政監督聯盟王唯治理事長、台灣生態學會簡義明理事長、公民監督國會聯盟張宏林執行長、台灣環境資訊協會孫秀如副秘書長、台灣水資源保育聯盟黃惠敏主任、台灣動物社會研究會陳庭毓研究員、惜根台灣協會代表李華萍女士、台灣環境保護聯盟林學淵副秘書長及趙逸祥專員等人。

全國NGOs環境會議今年邁入第20年，陳前總統時期環團邀請總統蒞臨大會，蔡總統上任後環團則直接入府會談，去年府方表示因疫情不便接見環團，睽違兩年，今年全國NGOs環境會議再度有機會與總統面對面討論環境議題。府方今年也拉高對話層級，總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵特別於5月30日與環團見面，聚焦迫切解決的議題。

這幾周來環境議題的抗爭與角力沒有停歇，包括淨零排放國際壓力下，22個環團在上周成立「碳稅聯盟」，宣示建立碳稅制度的迫切；基隆四接爭議從選址到環評衝突不斷，再度看見能源轉型與生態保育的兩難；農委會近期對遊蕩動物政策的不當發言，也使動保及野保間緊張加劇，不利動保政策推行；台東達仁安朔地區的殼斗科森林遭不當砍伐，也使國家須正視生態保育的重要。

2023全國NGOs環境會議合辦團體今天前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體與國策顧問施信民、本年環保終身成就獎得主黃提源、楊貴英、吳文通等人連袂拜會，帶著環保、能源、水資源、動保、土地各種當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。記者邱德祥／攝影
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總統府 生態保育 水資源 蔡英文

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