遭批評進用性騒慣犯 南市議員林依婷：助理今早已辭職

時代力量立委陳椒華今天踢爆台南市議員林依婷竟聘用「性騷慣犯」易俊宏，擔任她的助理巷，質疑這就是民進黨處理性騷擾的態度？林依婷近午在臉書向大家表達易俊宏早上已經向她辭職，她希望易能夠好好的跟當事人們道歉及和解。

林依婷表示，「我既然選擇任用了易俊宏，我就要為自己的選擇付出代價，而我付出代價的那天是司法判決的當天，我會向相關的當事人一一親自道歉謝罪」。

●易俊宏稍後也在臉書表達道歉，他的道歉全文如下：

昨晚跟今早我看了很多留言、也再次感受到眾人的憤慨，所以我必須再一次為自己曾經讓

人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，再一次向相處過的每一個你誠摯道歉。

尤其是因此被直接或間接、有意或無意傷害到的同儕、學員們，我要再說一次真的非常非

常對不起，未來的日子裡我會一直不斷的反省自己、提醒自己、警惕自己。

如今任何為自己開脫的話我都不會再說了。

我會先離開政治相關工作，靜待司法部門對我的調查與審判，這也是我目前除了道歉之外

必須得做的事情。

我深刻明白不是離職了就是止血了沒事了。任何對於我的調查我都會配合、給自己也給其

他人一個說明解釋的機會與場合，聆聽與釐清才能走向和解與原諒，讓彼此走出無盡陰影

光明重生。

●林依婷臉書全文如下：

易俊宏先生已在今日上午向我提出辭呈，希望他能夠好好的跟當事人們道歉及和解。-有關於我的助理易俊宏先生遭指控涉及性騷事件，我會進行以下說明。

第一點是大家最關心的後續處理情況，易俊宏目前是有性騷的官司在身，案情相關細節與進度無法由我說明，但請大家相信易俊宏正在接受司法調查，相信司法會做出公正的判決。

第二點，我與易俊宏曾是台南市政府的同事，不過疑似性騷案件發生地點不在台南市政府、對象也並非台南市政府員工，所以我是在2022年媒體報導時才知道外界對其有這些控訴，那時我已離開台南市政府近一年，就我所知易俊宏也是在那時解除職務離開市政府，並將相關指控送市府相關單位進行調查。

第三點，過了一年之後，市府的調查進度與結論為何，這也會是相關當事人等想要了解的，所以我會在6/12的總質詢時間，在議事堂內公開詢問進度與結論，並要求市政府向司法機關提供調查報告，以利真相釐清。

第四點，選擇聘用易俊宏並不代表認為對於易俊宏的指控都是子虛烏有，因此我在聘用之前與易俊宏達成幾項勞資協議，其中第一項就是如若司法判決他有罪，他必須立刻無條件的離開我的團隊。第二項則是希望他能夠學到教訓，未來能夠掌握分際、謹言慎行，如果再有任何與性平有關的爭議或控訴，易俊宏同樣必須立刻無條件離開我的團隊。

第五點，我因原先的法案助理因故離職，為了因應即將到來的第一次定期會，因此在5月1日聘用易俊宏作為法案助理，隨即各領域都發生了嚴重的性平事件，我也想過這個聘用可能不是一個正確的決定，是不是要請易俊宏儘速離職避免捲入風波之中。但我仔細思考過後，我認為易俊宏被指控的案子，司法很快會有結論，如果真的認定易俊宏有錯有罪，我當下可以立刻解職，但如果易俊宏最終是被認定無罪卻被我提前解職，我是不是違反了無罪推定的原則，並且顯得自己急著切割、掩飾當時選擇聘用他的決定，裝作一切都沒有發生，這樣讓我覺得自己非常不負責任。

我既然選擇任用了易俊宏，我就要為自己的選擇付出代價，而我付出代價的那天是司法判決的當天，我會向相關的當事人一一親自道歉謝罪。最後我也會趁著還是雇主的時刻，要求易俊宏正視當事人們的訴求，對於自己如果有讓他人不舒服的肢體動作或者言語用詞，應該好好的、誠懇的、真摯的先道歉，說一聲對不起，給予當事人最基本也是最需要的尊重，並且勇敢面對司法，無論最終判決如何，未來都不應該再讓他人有這樣不舒服的感覺，努力讓自己成為一個值得被原諒的人。