快訊

搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

Chrome用戶快刪！32款擴充工具遭植入惡意程式 下載量突破7500萬次

台大研究生在港悼六四遭逮 民進黨：強烈譴責

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨發言人張志豪今天表示，中共與港府在六四抓捕年輕學生與民主人士，對於民主自由人權等普世價值造成極大的戕害，民進黨予以最強烈的譴責。

張志豪說，香港社會以往都會舉辦大型紀念晚會，悼念在天安門事件追求民主改革不幸喪生的學生與民眾，但在2020年中共通過港版國安法後，紀念六四成了禁忌，今年港警變本加厲，藉由涉嫌破壞社會安寧等罪名，恣意逮捕香港民主派人士，是要在香港的自由土地上厲行紅色恐怖，形塑寒蟬效應。這種欲加之罪，何患無辭的惡劣行徑，令人不齒。

張志豪指出，根據統計，自港版國安法生效以來，已包括壹傳媒創辦人黎智英、民運人士黃之鋒等250人被捕，150人被檢控，審結的71人全數定罪。對於中共當局和港府倒行逆施，不斷傷害香港的自由與人權，一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張的種種作為，包括台灣在內全世界支持嚮往民主自由的人民都不會接受。

張志豪表示，中共當局應勇於面對反省六四事件的歷史錯誤，港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。民進黨會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。

香港 港版國安法 中共

延伸閱讀

中職／王鏡銘500場出賽之夜砸鍋加敗投 兄弟單局7分獵殺猛獅

性騷連環爆！民進黨秘書長鞠躬道歉 蔡沐霖等人將移送法辦、黨紀處理

民進黨：請特定政黨都要自我檢視性平機制 勿見縫插針

性騷擾吃案輿論炸鍋 民進黨最新聲明：若有知情不報主管一律開除

相關新聞

不能回憶的悲：中國當代藝術竟畫出「天安門處決」

「一切不能回憶的悲都在這笑裡...。」中國知名的當代藝術家岳敏君，今年5月底時發生畫作被認為「辱軍」的風波，儘管中國社群輿論接連起底控訴岳敏君「辱軍反共」，但事件最終並沒有像脫口秀演員李昊石那樣，遭到官方整肅懲處，圍剿罵聲也在一週左右平息。不過微博上雖然還可以正常搜尋岳敏君，但被指控的幾幅畫作，目前已經無法顯示。

台大研究生在港悼六四遭逮 民進黨：強烈譴責

民進黨發言人張志豪今天表示，中共與港府在六四抓捕年輕學生與民主人士，對於民主自由人權等普世價值造成極大的戕害，民進黨予以...

民進黨團聲援遭逮台大研究生劉家儀 呼籲港警儘速放人

台大研究生劉家儀在香港悼念六四天安門事件，遭香港警方逮捕，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，香港警方應該尊重港人的言論...

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

台大城鄉所研究生劉家儀日前在香港維多利亞公園哀悼六四，遭香港警方帶走。劉家儀今天上午透過臉書報平安指出，在香港警署經歷被...

影／劉家儀悼64遭港警逮補 民進黨團呼籲請港尊重言論自由

台大城鄉所香港籍研究生劉家儀於6月3日晚間6點4分，因於香港維多利亞公園哀悼六四，遭到香港警方逮捕。民進黨立法院黨團上午...

陸貪官威脅媒體刪「懺悔影片」 慘踢鐵板還更出名

中共近年積極打貪，但近日一名曾因受賄人民幣132.13萬元，被判刑四年的前浙江國企董事長「姜某凡」，在假釋後致電大陸媒體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦