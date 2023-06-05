台大研究生在港悼六四遭逮 民進黨：強烈譴責

民進黨發言人張志豪今天表示，中共與港府在六四抓捕年輕學生與民主人士，對於民主自由人權等普世價值造成極大的戕害，民進黨予以最強烈的譴責。

張志豪說，香港社會以往都會舉辦大型紀念晚會，悼念在天安門事件追求民主改革不幸喪生的學生與民眾，但在2020年中共通過港版國安法後，紀念六四成了禁忌，今年港警變本加厲，藉由涉嫌破壞社會安寧等罪名，恣意逮捕香港民主派人士，是要在香港的自由土地上厲行紅色恐怖，形塑寒蟬效應。這種欲加之罪，何患無辭的惡劣行徑，令人不齒。

張志豪指出，根據統計，自港版國安法生效以來，已包括壹傳媒創辦人黎智英、民運人士黃之鋒等250人被捕，150人被檢控，審結的71人全數定罪。對於中共當局和港府倒行逆施，不斷傷害香港的自由與人權，一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張的種種作為，包括台灣在內全世界支持嚮往民主自由的人民都不會接受。

張志豪表示，中共當局應勇於面對反省六四事件的歷史錯誤，港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。民進黨會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。