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新北幼兒園餵藥風暴持續擴大 王婉諭要求檢調擴大偵查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（中）及新北市黨部主委王薇君（右二）以及受害孩童家長們上午舉行記者會，要新北市政府針對近期板橋某幼兒園學童遭餵毒一事更積極處理。記者曾原信／攝影
時代力量立委王婉諭（中）及新北市黨部主委王薇君（右二）以及受害孩童家長們上午舉行記者會，要新北市政府針對近期板橋某幼兒園學童遭餵毒一事更積極處理。記者曾原信／攝影

時代力量立委王婉諭今天說，新北市某幼兒園接連爆出就讀幼幼班、小班及中班的學童身上驗出有巴比妥（Barbiturates）及苯二氮平類（Benzodiazepines）藥物殘留，新北市政府應該積極處理此案，在調查、醫療、就學、心理協助等各面向，給予孩童及家長妥善照顧。

王婉諭上午與受害者家屬、時代力量新北市黨部主委王薇君、台灣兒科醫學會秘書長歐良修在立法院舉行記者會，要求政府儘速擴大調查，給予幼兒全面協助。

王薇君表示，今年4月初已經有家長經由新北市政府市長信箱申訴，但僅有一位曾經接過教育局來電，事發至今也從未有心理輔導、協助採檢等協助，家長是自行奔波去各個醫院與檢驗所，自費讓孩子做尿液檢驗，沒有如同聲明內容般受到協助。

王薇君指出，有孩子在過去半年開始脾氣暴躁易怒、大聲哭叫，甚至邊睡覺邊哭喊；有些孩子傍晚回家時精神恍惚嗜睡，到了就寢時間，又難以入睡，家長把孩子送到準公共幼兒園就讀，卻讓孩子在生理、心理上都受到傷害，種種情形都讓家長自責難過。

歐良修說，巴比妥及苯二氮平類是兩類不同的中樞神經抑制劑，早期較常用於鎮靜、安眠、抗焦慮，但因其安全及副作用，近期不會再用於藥，短期的的副作用為嗜睡、反常失眠、注意力不集中、腸胃不適等，長期則須注意是否有戒斷狀況及藥物依賴性。

歐良修表示，兒童用藥安全相當重要，需要所有人一起把關，尤其是5歲前的孩子，用藥上不只須考量其體重，更要考量腎臟及肝臟發育狀態，不應將成人藥直接剖半予孩子使用，要精確給藥，如果是藥物過量，或是接觸到不該使用的藥物，對於孩子的發展都有不良影響。

王婉諭指出，受害人遍布幼幼班、小班及中班，目前曝光的只是冰山一角，事發至今已經快一個月，考量藥物在體內代謝的時效，家長都是在跟時間賽跑，唯有採取毛髮檢驗，才可能驗出殘留在體內一個月的毒素，期盼檢調能夠擴大偵查。

王婉諭說，即使因為此案涉及餵食藥品，新北市教育局無法獨力調查，絕不應該消極處理，甚至把調查責任丟給更費時的司法程序，事件爆發後家長人心惶惶，教育局完全沒有公開說明，協助家長了解狀況。

王婉諭表示，在幼兒園宣布租約到期即將停業後，業者沒有主動提供轉園資訊，相較過去其他縣市發生幼兒園不當對待事件後，地方教育局協助媒合幼兒至其他園所就讀，新北市教育局的做法過於怠惰。

教育局 王婉諭

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