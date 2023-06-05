【重磅快評】賴清德護吃案生態 民進黨有性平轉型正義?

性騷風波野火燎原，如同其它公共議題，罪惡一旦變成朝野共業，便是預告危機緩解。這次風暴核心在於，執政黨有一個滋養並縱容對年青人性騷的政治生態，這不僅是台灣民主的恥辱，對於性別平權來說，更是必須打破的黑箱。若無法讓這個性騷生態的真相公諸於世並接受檢驗，台灣校園及職場裡的權勢性騷必然生生不息。

民進黨切割問題的技法爐火純青。賴清德率黨中央數度道歉，將涉案人士「被請辭」，接受申訴並承諾調查，甚至所謂女權團體也在綠委號召下聯名支援被害者，但矛頭多指向加害者以及檢討通報制度，對結構病灶極盡閃避之能。民進黨對個案看似負責，卻對集體包庇性騷的根源視而不見，躲在藍綠白互咬、新舊案此起彼落的刀光劍影裡盤算政治得失，好不狡滑。

賴清德對受害者喊話「不必大局為重」，但他對集體性騷風暴始終是「選戰大局為重」。因此，當外界質疑為何受害者集中青年黨工，以及追究英系人馬包庇吃案的真相時，他選擇緘默。賴清德的正義之刃，僅揮向被控的黨工，卻放過包庇總統攝影師、小英男孩慾火的黑手，放過那群視性平法制如無物的黨務菁英。這無異宣告：賴清德也是共犯。

蔡英文執政，民進黨內出現集體對青年性騷的生態，她毫無道德壓力，輕巧道歉後，對總統府資政涉嫌性騷的長年舊案，依然雲淡風輕。此人挾「小英之友會」之名橫行多年，性騷案傳遍綠營，袖手旁觀者眾，此時重提卻仍被總統人馬彈指甩開。這般有恃無恐，不就是吃定賴清德為勝選必須尊蔡大局為重？

針對職場性騷問題，性別工作平等法、性騷擾防治法對雇主責任、通報機制等一應俱全，民進黨的集體性騷風暴是出於無法無天，仗勢欺人，並非無法可辦，別把檢討的手術刀劃錯位置。被性騷及霸凌的青年黨工曾向新聞界求援，結果卻被總統愛將隻手壓下，試問這種「朕即法律」的權勢暴力是要如何修法才能根絕？

民進黨及婦女團體都說要協助受害者，實際卻放過加害系統，這對受害者極為殘忍。青年黨工受害的案子，幾乎都因吃案而失去追究刑責的半年時效，就算要藉民事官司求得正義，更因舉證困難而不可行。因此，檢討集體性騷的黨內生態極其重要，釐清犯罪系統的真相，受害者才有依據向所有加害者追討賠償，奪回屬於他們的公義。

台灣社會談轉型正義多年，諷刺的是，談得愈多，愈無法鞏固基本人權的普世價值。當國民黨被轉型正義後，民進黨便走向集權獨裁，集體包庇性騷的生態，警示著黨內亟須啟動性別平權的轉型正義；只是，賴清德有能耐翻轉蔡英文的不義體制嗎？