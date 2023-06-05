快訊

評／性騷受害者為何噤聲？關鍵原因是這一問題

遭爆「抹布水煮麵」網炸鍋怒改店名 業者急停業宣稱明開記者會

中正大學校友千字文控訴副教授性騷 被拆泳衣綁帶、按摩大腿根部

公務員退休金明年有望調整？政院：依制度處理

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人林子倫。記者邱德祥／攝影
行政院發言人林子倫。記者邱德祥／攝影

針對明年公務人員退休給付調整，行政院發言人林子倫今天表示，政府將依公務人員退休資遣撫卹法第67條規定，視各法定要件成立情形，依相關制度及程序進行討論與處理。

根據公務人員退休資遣撫卹法第67條，公務員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金，或遺屬年金給付金額，在中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，應予調整，調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，或至少每四年應予檢討。

林子倫說，行政院已與考試院溝通聯繫，預先於明年度預算編列因應準備，確保軍公教退休人員或遺族相關的權利。未來各法定要件若確認成立，調整後給付金額，也會在明年1月1日起開始實施，請社會各界放心。

行政院 資遣 林子倫

延伸閱讀

大陸人民為我國民函釋停用 政院修法：以境外人士請求

教團籲停止雙語政策 政院：接軌國際才能發揚在地

陸人難獲國賠？政院：修法後以「境外人士」請求

台美貿易倡議今簽首批協定 政院：持續朝FTA前進

相關新聞

公務員退休金明年有望調整？政院：依制度處理

針對明年公務人員退休給付調整，行政院發言人林子倫今天表示，政府將依公務人員退休資遣撫卹法第67條規定，視各法定要件成立情...

新北、中央鬥法 核廢料處理各執一詞

核廢料該怎麼放？中央、地方各執一詞！清大核能特聘教授李敏受訪說，室內乾式貯存沒有比較安全，根本沒有必要，目前國際已能處理核廢料，呼籲各黨候選人應直面核能議題。基隆野鳥學會前理事長沈錦豐則指出，因為立法院擱置「核廢三法」，才導致核廢料問題成為中央與地方的糾結處。

【重磅快評】新#MeToo運動中的政治話術與潛意識

從民進黨中央對黨內性騒案「吃案」到連環爆，再到國民黨立委等被指控，甚至從政壇擴及文化、演藝圈，一場新#MeToo運動也隱...

【專家之眼】中央集錢集權 司法沒收地方自治

地方自治為憲法所保障，地方政府有一定之自主權，與中央政府為共同協力之主體，共享國家權力行使。然舉凡政府一切運作，中央亦或...

六四34周年／蔡盼中國青年自由歌唱 馬籲拉近兩岸心靈距離

昨天是六四天安門事件卅四周年，蔡英文總統指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，...

高嘉瑜駁斥收紅色捐款政治獻金 惡意抹黑造謠一律提告

近日有民眾透過社群平台指控，民進黨立委高嘉瑜過去接受「紅色捐款」的政治獻金，高嘉瑜晚間透過聲明回應，自己從政以來從未收過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦