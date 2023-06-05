公務員退休金明年有望調整？政院：依制度處理

針對明年公務人員退休給付調整，行政院發言人林子倫今天表示，政府將依公務人員退休資遣撫卹法第67條規定，視各法定要件成立情形，依相關制度及程序進行討論與處理。

根據公務人員退休資遣撫卹法第67條，公務員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金，或遺屬年金給付金額，在中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，應予調整，調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，或至少每四年應予檢討。

林子倫說，行政院已與考試院溝通聯繫，預先於明年度預算編列因應準備，確保軍公教退休人員或遺族相關的權利。未來各法定要件若確認成立，調整後給付金額，也會在明年1月1日起開始實施，請社會各界放心。